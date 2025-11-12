ATE levantó el paro de porteros y se normalizan las clases

El secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, confirmó que el paro de porteros quedó oficialmente levantado desde las 8 de la mañana de este miércoles, tras varios días de conflicto que afectaron el normal funcionamiento de las escuelas en distintos puntos de la provincia.

La decisión permite la normalización progresiva de las clases en todos los turnos, garantizando la limpieza, el mantenimiento y la apertura de los edificios escolares. La medida, que había comenzado de forma sorpresiva y por tiempo indeterminado, se originó en el marco de la negociación paritaria con el Gobierno provincial.

El reclamo incluyó mejoras salariales, el funcionamiento de Medicina Laboral y las condiciones laborales del personal de servicios auxiliares dependiente del Consejo Provincial de Educación (CPE).

Según Quintriqueo, el Consejo Directivo Provincial de ATE resolvió suspender la medida tras evaluar avances en las conversaciones con las autoridades. Además, se acordó la conformación de una mesa técnica para abordar los temas pendientes.

“El objetivo es retomar el funcionamiento normal de las escuelas, pero manteniendo el reclamo activo y el estado de alerta. Si no hay respuestas concretas, volveremos a tomar medidas”, advirtió el dirigente.

Desde este 12 de noviembre, los porteros retomaron sus tareas habituales, mientras el gremio mantiene el seguimiento con el CPE para monitorear el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno provincial.