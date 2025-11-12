spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
miércoles, noviembre 12, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

ATE levantó el paro de porteros y se normalizan las clases

NEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

El secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, confirmó que el paro de porteros quedó oficialmente levantado desde las 8 de la mañana de este miércoles, tras varios días de conflicto que afectaron el normal funcionamiento de las escuelas en distintos puntos de la provincia.

La decisión permite la normalización progresiva de las clases en todos los turnos, garantizando la limpieza, el mantenimiento y la apertura de los edificios escolares. La medida, que había comenzado de forma sorpresiva y por tiempo indeterminado, se originó en el marco de la negociación paritaria con el Gobierno provincial.

El reclamo incluyó mejoras salariales, el funcionamiento de Medicina Laboral y las condiciones laborales del personal de servicios auxiliares dependiente del Consejo Provincial de Educación (CPE).

Según Quintriqueo, el Consejo Directivo Provincial de ATE resolvió suspender la medida tras evaluar avances en las conversaciones con las autoridades. Además, se acordó la conformación de una mesa técnica para abordar los temas pendientes.

“El objetivo es retomar el funcionamiento normal de las escuelas, pero manteniendo el reclamo activo y el estado de alerta. Si no hay respuestas concretas, volveremos a tomar medidas”, advirtió el dirigente.

Desde este 12 de noviembre, los porteros retomaron sus tareas habituales, mientras el gremio mantiene el seguimiento con el CPE para monitorear el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno provincial.

Previous article
Multa millonaria a un supermercado por vender productos vencidos
Next article
Picún Leufú busca eficiencia en el manejo del recurso hídrico
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Santilli llega a Neuquén en busca de acuerdos por el Presupuesto 2026

POLITICA 0
El flamante ministro del Interior, Diego Santilli, tendrá este...

Cristina Kirchner vuelve al centro de la escena judicial por la Causa Cuadernos

JUDICIALES 0
La Cámara Federal de Casación Penal convocó a los...

Ronaldo se despide: jugará su último Mundial en 2026

DEPORTES 0
Cristiano Ronaldo confirmó que el Mundial de 2026 será...

Más leídos

Santilli llega a Neuquén en busca de acuerdos por el Presupuesto 2026

POLITICA 0
El flamante ministro del Interior, Diego Santilli, tendrá este...

Cristina Kirchner vuelve al centro de la escena judicial por la Causa Cuadernos

JUDICIALES 0
La Cámara Federal de Casación Penal convocó a los...

Ronaldo se despide: jugará su último Mundial en 2026

DEPORTES 0
Cristiano Ronaldo confirmó que el Mundial de 2026 será...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.