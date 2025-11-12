spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
miércoles, noviembre 12, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Picún Leufú busca eficiencia en el manejo del recurso hídrico

NEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

Autoridades y equipos técnicos de la Secretaría de Producción e Industria mantuvieron una reunión con el Directorio de Riego de Picún Leufú, con el objetivo de avanzar en una gestión más eficiente y planificada del recurso hídrico.

Durante el encuentro, se presentó un informe técnico elaborado por el INTA, que detalla un relevamiento de la red de riego y señala puntos críticos en el sistema de distribución del agua.

El documento funcionará como base para definir acciones conjuntas entre los distintos sectores involucrados en la producción agrícola y en la administración del recurso.

El Directorio de Riego analizó los resultados del estudio y propuso medidas orientadas a mejorar la eficiencia hídrica, especialmente ante la emergencia agraria por sequía que atraviesa la región.

Bajo la premisa de ordenar la distribución del agua y fortalecer la articulación institucional, la reunión consolidó el compromiso de sostener una planificación participativa que garantice la sustentabilidad productiva en Picún Leufú y su zona de influencia.

Previous article
ATE levantó el paro de porteros y se normalizan las clases
Next article
PAE entregó más de 400 certificados de formación laboral
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Santilli llega a Neuquén en busca de acuerdos por el Presupuesto 2026

POLITICA 0
El flamante ministro del Interior, Diego Santilli, tendrá este...

Cristina Kirchner vuelve al centro de la escena judicial por la Causa Cuadernos

JUDICIALES 0
La Cámara Federal de Casación Penal convocó a los...

Ronaldo se despide: jugará su último Mundial en 2026

DEPORTES 0
Cristiano Ronaldo confirmó que el Mundial de 2026 será...

Más leídos

Santilli llega a Neuquén en busca de acuerdos por el Presupuesto 2026

POLITICA 0
El flamante ministro del Interior, Diego Santilli, tendrá este...

Cristina Kirchner vuelve al centro de la escena judicial por la Causa Cuadernos

JUDICIALES 0
La Cámara Federal de Casación Penal convocó a los...

Ronaldo se despide: jugará su último Mundial en 2026

DEPORTES 0
Cristiano Ronaldo confirmó que el Mundial de 2026 será...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.