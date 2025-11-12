Picún Leufú busca eficiencia en el manejo del recurso hídrico

Autoridades y equipos técnicos de la Secretaría de Producción e Industria mantuvieron una reunión con el Directorio de Riego de Picún Leufú, con el objetivo de avanzar en una gestión más eficiente y planificada del recurso hídrico.

Durante el encuentro, se presentó un informe técnico elaborado por el INTA, que detalla un relevamiento de la red de riego y señala puntos críticos en el sistema de distribución del agua.

El documento funcionará como base para definir acciones conjuntas entre los distintos sectores involucrados en la producción agrícola y en la administración del recurso.

El Directorio de Riego analizó los resultados del estudio y propuso medidas orientadas a mejorar la eficiencia hídrica, especialmente ante la emergencia agraria por sequía que atraviesa la región.

Bajo la premisa de ordenar la distribución del agua y fortalecer la articulación institucional, la reunión consolidó el compromiso de sostener una planificación participativa que garantice la sustentabilidad productiva en Picún Leufú y su zona de influencia.