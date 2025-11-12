spot_img
miércoles, noviembre 12, 2025
PAE entregó más de 400 certificados de formación laboral

NEUQUÉN
Pan American Energy (PAE), a través del Programa PYMES PAE y en alianza con el Gobierno de Neuquén y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, entregó más de 400 certificados a egresados del programa Emplea Neuquén.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la empleabilidad y ofrecer formación técnica adaptada a las necesidades actuales del mercado laboral, especialmente en la industria hidrocarburífera.

“Buscamos que los participantes mejoren sus oportunidades laborales y que la provincia cuente con capital humano calificado para acompañar el crecimiento económico y productivo de la región”, señaló Nicolás Fernández Arroyo, gerente de Relaciones Institucionales de PAE en Neuquén.

Entre los cursos dictados se incluyeron auxiliar de producción de pozos, ayudante de equipos de perforación, auxiliar electricista, ayudante de operador de coiled tubing e instrumentación, entre otros.

El Programa PYMES PAE anunció que continuará impulsando nuevas ediciones durante 2026, con más temáticas vinculadas a la empleabilidad y formación profesional.

Previous article
Picún Leufú busca eficiencia en el manejo del recurso hídrico
Redacción
Redacción

