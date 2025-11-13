La inflación en Neuquén fue del 2,7% en octubre

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Neuquén registró en octubre de 2025 una variación mensual del 2,7%, según informó la Dirección Provincial de Estadística y Censos. En los últimos doce meses, la inflación acumulada fue del 37,1%.

Las principales divisiones que impulsaron el alza mensual fueron Bienes y servicios varios, Prendas de vestir y calzado y Educación.

En detalle, Bienes y servicios varios subió 4,9%, con una incidencia de 0,28 puntos porcentuales, debido a incrementos en cuidado personal y seguros patrimoniales.

Prendas de vestir y calzado aumentó 4,4%, impulsada por alzas en ropa para mujer y calzado para hombre y mujer.

En tanto, Educación tuvo una variación del 3,8%, producto de subas en servicios de educación primaria y secundaria.

La división Alimentos y bebidas no alcohólicas mostró una suba del 1,9%, con una incidencia de 0,38 puntos porcentuales en el índice general. Los mayores aumentos se dieron en carne bovina, productos de panificación, aceites y frutas frescas.