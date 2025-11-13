spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
jueves, noviembre 13, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

La inflación en Neuquén fue del 2,7% en octubre

NEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Neuquén registró en octubre de 2025 una variación mensual del 2,7%, según informó la Dirección Provincial de Estadística y Censos. En los últimos doce meses, la inflación acumulada fue del 37,1%.

Las principales divisiones que impulsaron el alza mensual fueron Bienes y servicios varios, Prendas de vestir y calzado y Educación.

En detalle, Bienes y servicios varios subió 4,9%, con una incidencia de 0,28 puntos porcentuales, debido a incrementos en cuidado personal y seguros patrimoniales.
Prendas de vestir y calzado aumentó 4,4%, impulsada por alzas en ropa para mujer y calzado para hombre y mujer.
En tanto, Educación tuvo una variación del 3,8%, producto de subas en servicios de educación primaria y secundaria.

La división Alimentos y bebidas no alcohólicas mostró una suba del 1,9%, con una incidencia de 0,38 puntos porcentuales en el índice general. Los mayores aumentos se dieron en carne bovina, productos de panificación, aceites y frutas frescas.

Previous article
PAE entregó más de 400 certificados de formación laboral
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Capacitación en Villa Traful para futuros prestadores de cabalgatas

TURISMO 0
Durante el fin de semana se desarrolló en Villa...

El potencial de la computación cuántica, tema central del Tech Day

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0
La reciente jornada Tech Day, realizada en Neuquén, reunió...

Vista invertirá US$ 4.500 millones para ampliar su producción en Vaca Muerta

ENERGIA 0
La petrolera Vista Energy anunció una inversión de US$...

Más leídos

Capacitación en Villa Traful para futuros prestadores de cabalgatas

TURISMO 0
Durante el fin de semana se desarrolló en Villa...

El potencial de la computación cuántica, tema central del Tech Day

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0
La reciente jornada Tech Day, realizada en Neuquén, reunió...

Vista invertirá US$ 4.500 millones para ampliar su producción en Vaca Muerta

ENERGIA 0
La petrolera Vista Energy anunció una inversión de US$...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.