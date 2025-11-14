Villa La Angostura: capillas dejarán de realizar velatorios

La parroquia Nuestra Señora de los Lagos, en Villa La Angostura, anunció que desde diciembre las capillas dejarán de ofrecer el servicio de velatorio, una práctica que se sostuvo durante más de veinte años como gesto de acompañamiento a las familias de la comunidad.

El comunicado, firmado por el padre Ariel del Prado, señala que la decisión apunta a reorientar el uso de los espacios sagrados hacia su misión esencial, centrada en la vida litúrgica y la celebración de los sacramentos.

“Nuestras capillas están destinadas al culto, a la Eucaristía, los bautismos, los matrimonios y la oración comunitaria. No están diseñadas para ofrecer el ambiente que las familias en duelo merecen”, indica el texto difundido.

El sacerdote destacó que la creciente oferta de servicios funerarios profesionales en la localidad permite delegar esa tarea en quienes cuentan con infraestructura adecuada para brindar acompañamiento en momentos de pérdida.

Pese al cambio, la parroquia reafirmó su compromiso de brindar acompañamiento espiritual en situaciones de duelo.

La medida, explicaron, fue evaluada durante años con el objetivo de buscar “el mayor bien para la comunidad” y fortalecer la misión pastoral.