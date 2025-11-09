Comenzó el operativo de acompañamiento a la trashumancia

El Gobierno de la provincia del Neuquén puso en marcha el operativo de acompañamiento a la trashumancia, con la intervención de equipos de la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo.

La cobertura comenzó en la zona norte, donde trabajan en conjunto personal del SIEN, Seguridad Vial y Protección Civil, brindando apoyo logístico y asistencia en manejo del fuego, prevención y acompañamiento a las familias crianceras que realizan el traslado estacional hacia las veranadas.

Como parte del despliegue, se incorporó un camión cisterna para abastecimiento de agua, que recorre distintos puntos estratégicos y garantiza el suministro necesario tanto para los animales como para los arrieros.

Desde la Secretaría informaron que la zona centro iniciará su operativo entre el 20 y el 25 de noviembre, con un esquema similar de recursos humanos y materiales, dentro del plan provincial de apoyo a las familias rurales.

El programa busca fortalecer la seguridad y sostenibilidad de la trashumancia, una de las prácticas productivas más representativas del norte neuquino.