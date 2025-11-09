spot_img
domingo, noviembre 9, 2025
Bomberos de Rincón de los Sauces se capacitaron en incendios industriales

El personal de Bomberos de Rincón de los Sauces, perteneciente a la Central 16, participó este sábado en una jornada de capacitación sobre incendios industriales, dictada por Juan Barrera, de la empresa Blackfire, junto a Natalia Barrera y su equipo de MG.

Durante el encuentro se abordaron fenómenos de gran complejidad como BLEVE, Slopover, Frothover y Boilover, que demandan una preparación técnica específica y una respuesta segura en cada intervención.

Estas instancias de formación permiten fortalecer los conocimientos y la capacidad operativa del cuerpo de bomberos, garantizando una actuación más eficiente y segura ante situaciones de riesgo.

Los Juzgados de Paz podrán certificar permisos laborales para adolescentes
Comenzó el operativo de acompañamiento a la trashumancia
