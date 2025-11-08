Los Juzgados de Paz podrán certificar permisos laborales para adolescentes

El Poder Judicial y el Ministerio de Trabajo firmaron un convenio que permitirá a los Juzgados de Paz de toda la provincia certificar las autorizaciones de trabajo para adolescentes de 16 y 17 años.

El acuerdo, con una vigencia de dos años, busca agilizar y descentralizar los trámites, garantizando la verificación de identidad y el consentimiento de los responsables.

La medida se enmarca en la Ley Nacional 26.930, que regula el trabajo adolescente, y en el Programa Provincial de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente.

A partir de esta implementación, los Juzgados de Paz podrán recibir, controlar y certificar las firmas de progenitores o tutores, con validez jurídica en toda la provincia. Las autorizaciones serán enviadas al Ministerio para su registro y control estadístico.

También se pondrán en marcha protocolos de capacitación y un sistema digital de registro que asegurará la confidencialidad de los datos.