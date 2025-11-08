spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
sábado, noviembre 8, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Los Juzgados de Paz podrán certificar permisos laborales para adolescentes

NEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

El Poder Judicial y el Ministerio de Trabajo firmaron un convenio que permitirá a los Juzgados de Paz de toda la provincia certificar las autorizaciones de trabajo para adolescentes de 16 y 17 años.

El acuerdo, con una vigencia de dos años, busca agilizar y descentralizar los trámites, garantizando la verificación de identidad y el consentimiento de los responsables.

La medida se enmarca en la Ley Nacional 26.930, que regula el trabajo adolescente, y en el Programa Provincial de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente.

A partir de esta implementación, los Juzgados de Paz podrán recibir, controlar y certificar las firmas de progenitores o tutores, con validez jurídica en toda la provincia. Las autorizaciones serán enviadas al Ministerio para su registro y control estadístico.

También se pondrán en marcha protocolos de capacitación y un sistema digital de registro que asegurará la confidencialidad de los datos.

Previous article
El SMN anticipa lluvias intensas y viento en la provincia
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Neuquén será sede de una concentración nacional paralímpica

DEPORTES 0
Durante esta semana, Neuquén será sede de un encuentro...

Mercado Libre extiende el Cyber Monday hasta el martes 11

ECONOMÍA 0
El Cyber Monday se extenderá en Mercado Libre hasta...

Vaca Muerta creció 10% en octubre y se acerca al récord histórico

ENERGIA 0
La actividad en Vaca Muerta volvió a repuntar en...

Más leídos

Neuquén será sede de una concentración nacional paralímpica

DEPORTES 0
Durante esta semana, Neuquén será sede de un encuentro...

Mercado Libre extiende el Cyber Monday hasta el martes 11

ECONOMÍA 0
El Cyber Monday se extenderá en Mercado Libre hasta...

Vaca Muerta creció 10% en octubre y se acerca al récord histórico

ENERGIA 0
La actividad en Vaca Muerta volvió a repuntar en...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.