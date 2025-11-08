spot_img
sábado, noviembre 8, 2025
El SMN anticipa lluvias intensas y viento en la provincia

CLIMANEUQUÉN
El Servicio Meteorológico Nacional informó que este sábado 8 de noviembre se esperan tormentas de variada intensidad en Neuquén, con un aumento de la actividad hacia la tarde y la noche.

El organismo anticipó que podría registrarse abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h y posible caída de granizo.

Las zonas más afectadas serían el norte provincial, con desplazamiento hacia el área petrolera que incluye Añelo, Octavio Pico y Rincón de los Sauces, además de la zona centro hasta la Confluencia y el sur neuquino.

Desde la Secretaría de Emergencias recomendaron mantenerse informados por los canales oficiales, evitar la exposición durante las tormentas y circular con precaución, respetando las indicaciones de las fuerzas de seguridad.

