spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
sábado, noviembre 8, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

El SEJuN inaugura su nuevo salón de usos múltiples en China Muerta

NEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJuN) anunció la próxima inauguración del salón de usos múltiples en el predio recreativo de China Muerta, una obra esperada durante años por los trabajadores judiciales.

Desde el sindicato destacaron que el nuevo espacio “es el resultado del trabajo constante, la planificación y la administración responsable de los recursos sindicales”, y forma parte de un plan integral de recuperación y mejora del predio.

El salón de eventos, con capacidad para 80 personas, fue construido con materiales de alta calidad y cuenta con biodigestor individual y equipamiento completo para actividades sociales y recreativas.

Entre las obras realizadas se incluyen el cableado subterráneo y aéreo del alumbrado público, la construcción de baños, vestuarios y duchas, la sala de máquinas y vivienda para cuidador, además de una garita de seguridad, portón de ingreso, instalación de anillos premoldeados y biodigestores, y relleno de calles internas con calcáreo y piedra bocha.

Previous article
Anide cierra el año con nuevos planes de innovación
Next article
El SMN anticipa lluvias intensas y viento en la provincia
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Neuquén será sede de una concentración nacional paralímpica

DEPORTES 0
Durante esta semana, Neuquén será sede de un encuentro...

Mercado Libre extiende el Cyber Monday hasta el martes 11

ECONOMÍA 0
El Cyber Monday se extenderá en Mercado Libre hasta...

Vaca Muerta creció 10% en octubre y se acerca al récord histórico

ENERGIA 0
La actividad en Vaca Muerta volvió a repuntar en...

Más leídos

Neuquén será sede de una concentración nacional paralímpica

DEPORTES 0
Durante esta semana, Neuquén será sede de un encuentro...

Mercado Libre extiende el Cyber Monday hasta el martes 11

ECONOMÍA 0
El Cyber Monday se extenderá en Mercado Libre hasta...

Vaca Muerta creció 10% en octubre y se acerca al récord histórico

ENERGIA 0
La actividad en Vaca Muerta volvió a repuntar en...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.