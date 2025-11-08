El SEJuN inaugura su nuevo salón de usos múltiples en China Muerta

El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJuN) anunció la próxima inauguración del salón de usos múltiples en el predio recreativo de China Muerta, una obra esperada durante años por los trabajadores judiciales.

Desde el sindicato destacaron que el nuevo espacio “es el resultado del trabajo constante, la planificación y la administración responsable de los recursos sindicales”, y forma parte de un plan integral de recuperación y mejora del predio.

El salón de eventos, con capacidad para 80 personas, fue construido con materiales de alta calidad y cuenta con biodigestor individual y equipamiento completo para actividades sociales y recreativas.

Entre las obras realizadas se incluyen el cableado subterráneo y aéreo del alumbrado público, la construcción de baños, vestuarios y duchas, la sala de máquinas y vivienda para cuidador, además de una garita de seguridad, portón de ingreso, instalación de anillos premoldeados y biodigestores, y relleno de calles internas con calcáreo y piedra bocha.