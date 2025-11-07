Anide cierra el año con nuevos planes de innovación

El directorio de la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (Anide) celebró su última reunión del año para analizar los logros alcanzados en 2025 y definir las líneas estratégicas que marcarán la agenda de 2026.

La jornada incluyó un repaso por los principales programas de la agencia, entre ellos la Red Neuquina de Robótica e Innovación, los Nodos Regionales de Innovación y los avances del Observatorio de Innovación, además de los planes de financiamiento implementados junto al sector privado.

Participaron referentes del INTI, la UTN, el Conicet, la Fundación Otras Voces, el Clúster Infotech, el CPE, la Subsecretaría de Industria y los nodos regionales de Alto Neuquén, Comarca Petrolera, Confluencia y Pehuén.

Como parte del cierre anual, Anide organizará este sábado la final de la Liga Robótica Neuquina 2025 en el estadio Ruca Che, con más de 100 equipos compitiendo en distintas categorías.

Durante este año, la agencia destinó junto al IADeP un total de 700 millones de pesos en créditos de fomento a la Economía del Conocimiento, desarrolló capacitaciones en bromatología en el norte provincial y concretó una nueva edición del Hacka-Neuquén, donde jóvenes de diferentes localidades trabajaron en proyectos innovadores para la región.