Condenan a un complejo turístico por irregularidades laborales

El Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la IV Circunscripción condenó a un complejo turístico de San Martín de los Andes a indemnizar a una trabajadora por múltiples irregularidades laborales. La sentencia fue dictada por el juez Luciano Zani, quien acreditó que la empleada, que se desempeñaba como mucama, no estaba correctamente registrada y cumplía jornadas más extensas de las declaradas.

Según el fallo, la mujer comenzó su vínculo laboral en enero de 2015, aunque los dueños habían informado un ingreso recién en julio de 2018. Además, el tribunal verificó que trabajaba todo el año, incluso en temporada baja, sin figurar en los registros formales.

El juez valoró especialmente los testimonios de sus compañeros de trabajo, a los que calificó de “claros y coherentes”, mientras que desestimó los dichos de los testigos de los empleadores por considerarlos “suposiciones”.

Zani concluyó que existían dos planillas horarias, una con los datos oficiales y otra con los horarios reales, lo que confirmó el exceso de horas de trabajo. La relación laboral se mantuvo hasta mayo de 2024, cuando la mujer intimó a sus empleadores a regularizar su situación y, ante la negativa, se consideró despedida.

El fallo, que ya fue apelado, reafirma la obligación de registrar correctamente las relaciones laborales y respetar las condiciones establecidas por la ley para evitar sanciones económicas.