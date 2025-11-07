spot_img
viernes, noviembre 7, 2025
El proyecto de manejo del fuego entra en su etapa final en la Legislatura

MEDIO AMBIENTENEUQUÉN
Redacción
1 min.lectura

La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Legislatura retomó el debate sobre el proyecto que propone crear el Sistema Provincial de Manejo del Fuego, un marco integral para la prevención, restauración y sanción de prácticas que deriven en incendios rurales o forestales.

Durante la reunión, se resolvió circular un borrador de despacho para recibir observaciones y aportes antes de la próxima sesión, en la que se espera emitir dictamen.

El eje central del debate fue la definición de competencias entre los organismos responsables: la Secretaría de Gestión de Riesgo se ocuparía de la prevención y combate, mientras que la Secretaría de Ambiente tendría a su cargo la remediación y recuperación de las áreas afectadas.

También se discutió el fortalecimiento del rol de los municipios, que contarán con brigadas mínimas de ataque inicial y podrán sumarse al plan provincial de acción. Además, se analizaron mecanismos para el acceso a predios en emergencia y la compensación por pérdidas materiales.

La diputada Gisselle Stillger destacó que el proyecto suma contenidos educativos sobre prevención dentro de la campaña de educación ambiental, e incorpora la participación de comunidades originarias en los artículos sobre tenencia de tierras.

La propuesta incluye la derogación de la Ley 3252, con el objetivo de actualizar el marco legal y adaptarlo a los nuevos desafíos ambientales de la provincia.

