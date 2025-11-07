spot_img
viernes, noviembre 7, 2025
Impactantes nubes en forma de embudo sobre Rincón de los Sauces

NEUQUÉN
La jornada del jueves dejó imágenes impactantes en el norte neuquino, donde vecinos de Rincón de los Sauces y Barrancas registraron remolinos formándose en el cielo mientras regía una alerta por tormentas eléctricas.

En Rincón de los Sauces, trabajadores de una base petrolera en Vaca Muerta captaron una columna de nubes que giraba violentamente sobre el horizonte. Aunque el embudo no llegó a tocar el suelo, su aspecto generó sorpresa entre quienes presenciaron la escena.

En Barrancas se observaron formaciones similares, que rápidamente circularon en redes sociales y grupos vecinales. Hasta el momento, las autoridades meteorológicas no confirmaron el tipo de fenómeno ocurrido.

De acuerdo con los primeros análisis, podría tratarse de una corriente de aire frío en altura, que al chocar con aire cálido en superficie produjo un remolino o embudo de nubes, fenómeno habitual en contextos de inestabilidad atmosférica.

El evento coincidió con una tormenta eléctrica que afectó toda la zona norte, dejando lluvias intensas, ráfagas de viento y un marcado descenso de temperatura.

Licitan aeronaves para combatir incendios forestales
El proyecto de manejo del fuego entra en su etapa final en la Legislatura
Colapinto, confirmado por Alpine para la nueva era de la Fórmula 1

Fin de semana con música y ópera

Anide cierra el año con nuevos planes de innovación

