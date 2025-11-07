Licitan aeronaves para combatir incendios forestales

El Gobierno provincial lanzó una licitación pública para el alquiler de cuatro aeronaves destinadas a las tareas de prevención y combate de incendios forestales, por un monto cercano a 17 millones de pesos. La decisión fue oficializada mediante el Decreto 1450/2025, firmado por Rolando Figueroa y el ministro de Seguridad, Matías Nicolini.

El contrato tendrá una duración de cinco meses, desde noviembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026, coincidiendo con la etapa del año de mayor riesgo de incendios. Según lo informado, la medida busca reforzar la capacidad operativa frente a la emergencia ígnea vigente en la provincia.

El plan apunta a contar con medios aéreos que permitan intervenir rápidamente en zonas de difícil acceso y garantizar una coordinación más eficaz entre los equipos de emergencia.

Las tareas de combate de incendios se realizarán junto a Río Negro y Chubut, bajo la estructura del Comando Unificado Regional, que articula los servicios de manejo del fuego de las tres provincias patagónicas.

En total, se prevé la movilización de unos 600 brigadistas y la utilización de aeronaves propias y contratadas, bajo un esquema de cooperación y apoyo mutuo entre jurisdicciones.