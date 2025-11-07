Inicia la preinscripción online para primer grado

La Dirección de Nivel Primario del Consejo Provincial de Educación (CPE) dio a conocer el cronograma de preinscripción para niños y niñas de cinco años en adelante que ingresarán a primer grado en el ciclo lectivo 2026. El trámite estará disponible del lunes 10 al viernes 14 de noviembre, exclusivamente para quienes se incorporan por primera vez al sistema educativo primario.

La inscripción será online a través del sitio inscripciones.neuquen.edu.ar, donde se podrá acceder al formulario de registro, la guía paso a paso y las prioridades establecidas para el proceso.

Finalizado el plazo, cada escuela confirmará las vacantes según lo dispuesto por la Resolución 1725/14.

Para completar el registro, se requerirá una cuenta de correo electrónico activa, una foto o escaneo del DNI del estudiante (ambos lados) y la documentación respaldatoria correspondiente al orden de prioridad.

El CPE habilitó dos líneas de WhatsApp para consultas de las familias, disponibles de 8 a 15 horas: 299-6224723 y 299-6256909.

El orden de prioridades para el ingreso a primer grado será el siguiente:

Niños que vivan en el radio escolar y cuenten con discapacidad certificada .

. Casos con cambio de residencia por violencia familiar .

. Estudiantes con hermanos en el establecimiento o hijos del personal .

en el establecimiento o . Niños que residan en el radio escolar.

Postulantes por radio laboral .

. Estudiantes fuera del radio escolar.

Toda la información sobre radios escolares y documentación está disponible en la web del Consejo Provincial de Educación.