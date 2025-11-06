Tensión en la previa de la primera paritaria 2026 entre el gobierno provincial y ATEN

El gobierno provincial convocó a los gremios estatales a la primera reunión paritaria de 2026, con el objetivo de anticipar las negociaciones salariales y otorgar previsibilidad económica. El encuentro está previsto para este miércoles 5 de noviembre a las 14, en Casa de Gobierno.

La jornada comenzó con tensiones entre sectores de ATEN, luego de que integrantes de la seccional Capital intentaran impedir el ingreso del secretario general provincial, Marcelo Guagliardo, quien finalmente logró acceder al edificio por una entrada lateral, con acompañamiento policial.

Desde la conducción provincial del gremio docente se reafirmó la intención de participar en la mesa de diálogo, mientras que la seccional Capital, encabezada por Angélica Lagunas, anunció un paro en rechazo a la convocatoria, a la que consideró “ilegal”.

Guagliardo calificó la medida como una acción “por fuera de la organización sindical” y advirtió que podría afectar el proceso de negociación en un momento clave para restablecer el diálogo con el Ejecutivo.