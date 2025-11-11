Gremio aeronáutico analiza nuevos pasos frente a EANA

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) realizará este martes 11 de noviembre un plenario nacional de delegados para definir los pasos a seguir en su plan de lucha, ante el incumplimiento de acuerdos por parte de EANA S.E. (Empresa Argentina de Navegación Aérea).

El encuentro se desarrollará en un contexto clave, a pocos días del último fin de semana largo del año, y el gremio no descarta ampliar las medidas de fuerza si no hay avances concretos.

En un comunicado reciente, ATEPSA acusó a la empresa de “continuar incumpliendo los compromisos asumidos” y señaló que la profundización del conflicto “es consecuencia directa de la inacción empresarial”. El sindicato sostuvo que mantuvo una “actitud de diálogo y responsabilidad”, pero advirtió que el silencio de EANA afecta los salarios, condiciones laborales y estabilidad del personal operativo.

Por el momento, las medidas de fuerza afectan solo a la aviación de carga durante los turnos nocturnos, entre las 22 y las 6 horas, los días 14, 18, 21, 24, 27 y 30 de noviembre, según el cronograma sindical. Durante esos horarios no se autorizan despegues ni se reciben planes de vuelo de aeronaves de carga, salvo en operaciones humanitarias, sanitarias o de Estado.

El conflicto tiene origen en las paritarias firmadas hace más de dos meses, cuando, según el gremio, EANA no cumplió los compromisos asumidos. Las protestas ya impactan en la logística de productos agrícolas, industriales y farmacéuticos, y podrían extenderse a vuelos comerciales si no se alcanza un acuerdo antes del fin de semana largo.