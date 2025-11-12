spot_img
miércoles, noviembre 12, 2025
La Justicia dispuso la detención de Julio De Vido tras quedar firme su condena

NACIONALES
El Tribunal Oral Federal 4 ordenó la detención de Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, en el marco de la causa por la tragedia del tren de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012 y que dejó 51 muertos.

La medida fue dispuesta por el juez Ricardo Basílico, quien citó al ex funcionario para el jueves 13 de noviembre a las 10, en los tribunales de Comodoro Py, donde deberá presentarse “para hacer efectiva su detención”. Según el fallo, la condena “ha adquirido firmeza”, por lo que corresponde su ejecución. De Vido tiene prohibida la salida del país.

La resolución llegó después de que la Corte Suprema dejara firme la condena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua, tras rechazar los recursos de la defensa y del Ministerio Público Fiscal.

El TOF 4 definirá ahora la modalidad de cumplimiento, mientras la defensa podría pedir prisión domiciliaria por razones de salud y edad. El ex ministro aún enfrenta el juicio de los Cuadernos de la corrupción, junto a Cristina Fernández de Kirchner y otros 85 imputados.

En 2018 había sido condenado por administración fraudulenta, aunque fue absuelto por estrago culposo, el delito vinculado directamente a las muertes en el siniestro ferroviario.

