Cristina Kirchner vuelve al centro de la escena judicial por la Causa Cuadernos

La Cámara Federal de Casación Penal convocó a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 a una reunión el próximo martes para revisar la modalidad de funcionamiento del juicio por la Causa Cuadernos de las Coimas, en la que están imputadas 88 personas, entre ellas la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El encuentro fue dispuesto por los magistrados Daniel Petrone, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Ángela Ledesma y Carlos Mahiques, en el marco del Acuerdo de Superintendencia. El objetivo formal es “mejorar la eficacia, eficiencia y celeridad” del proceso, aunque en la práctica busca acelerar el juicio y evitar más demoras en un expediente que lleva años sin resolución.

Entre las medidas que se analizan figura abandonar la modalidad virtual y avanzar hacia tres audiencias presenciales semanales en Comodoro Py, lo que permitiría agilizar las declaraciones y reducir los plazos.

La Causa Cuadernos investiga un presunto sistema de cobro de sobornos durante los gobiernos kirchneristas, entre 2003 y 2015, a empresarios de la obra pública. Con más de 170 cuerpos y una extensa lista de imputados, es uno de los expedientes más complejos de la justicia federal.

La convocatoria de Casación representa una señal de presión institucional sobre el TOF 7, que deberá definir un nuevo cronograma de audiencias antes de fin de año.