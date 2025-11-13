spot_img
jueves, noviembre 13, 2025
Solo tres provincias mejoraron los salarios docentes desde 2014

NACIONALES
Redacción
La inversión educativa provincial cayó de manera sostenida en la última década, según el informe “Financiamiento provincial: análisis del presente en perspectiva de la última década” elaborado por Argentinos por la Educación. El estudio revela que entre 2023 y 2024 el gasto educativo se redujo en 21 de las 24 jurisdicciones del país, y 19 se ubican por debajo de los niveles registrados en 2014.

El análisis, realizado por Osvaldo Giordano, María Sol Alzú y Martín Nistal, evalúa la evolución del gasto en la función “Educación y Cultura” entre 2014 y 2024, con datos de ejecución presupuestaria y de salarios docentes actualizados hasta junio de 2025.

En promedio, las provincias financian el 75% del presupuesto educativo, mientras que el 25% restante proviene de la Nación, principalmente destinado al sistema universitario. Cerca del 90% del gasto provincial se utiliza para pagar salarios docentes.

Aunque la Ley de Educación Nacional fija una meta del 6% del PBI para el gasto consolidado en educación, no define la proporción que debe asumir cada nivel de gobierno.

Entre 2014 y 2024, la participación del gasto educativo dentro del presupuesto total cayó en 16 provincias, evidenciando una pérdida de prioridad de la educación en las finanzas públicas. Solo entre 2023 y 2024, once distritos redujeron aún más la proporción de recursos asignados al sector.

El informe también advierte que los salarios docentes son más bajos que hace diez años en 21 provincias. Solo Chaco, Santiago del Estero y Río Negro muestran remuneraciones más altas en 2025 que en 2014. Aun así, los datos de 2025 anticipan una recuperación parcial respecto de 2024, con aumentos reales en 13 jurisdicciones.

En la Patagonia, Neuquén sobresale como la única provincia que registra un gasto educativo superior al de 2014 y aumentó su inversión entre 2023 y 2024. Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego se ubican entre las provincias con los salarios docentes más altos del país.

Previous article
Cristina Kirchner vuelve al centro de la escena judicial por la Causa Cuadernos
Redacción
