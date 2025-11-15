Bancarios actualizan salarios con suba del 2,3%

La Asociación Bancaria confirmó la actualización salarial de octubre 2025, que representa un aumento del 2,3% sobre los haberes. La organización informó los nuevos valores y señaló que los retroactivos, junto con el adicional por el Día del Bancario, se liquidarán con los salarios de noviembre.

Según el comunicado, el salario inicial para el sector asciende a $1.959.956,26, mientras que el monto mínimo por el Día del Bancario quedó establecido en $1.747.233,21.

La Bancaria precisó que la actualización impacta en todas las remuneraciones, tanto brutas como habituales, normales, remunerativas y no remunerativas. También alcanza a los adicionales convencionales y no convencionales, lo que suma un incremento del 24,8% en los últimos diez meses respecto de los salarios de diciembre 2024.

El sindicato afirmó que esta corrección salarial y el pago de retroactivos apuntan a proteger el poder adquisitivo del personal bancario.