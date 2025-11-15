spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
sábado, noviembre 15, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Bancarios actualizan salarios con suba del 2,3%

NACIONALES
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

La Asociación Bancaria confirmó la actualización salarial de octubre 2025, que representa un aumento del 2,3% sobre los haberes. La organización informó los nuevos valores y señaló que los retroactivos, junto con el adicional por el Día del Bancario, se liquidarán con los salarios de noviembre.

Según el comunicado, el salario inicial para el sector asciende a $1.959.956,26, mientras que el monto mínimo por el Día del Bancario quedó establecido en $1.747.233,21.

La Bancaria precisó que la actualización impacta en todas las remuneraciones, tanto brutas como habituales, normales, remunerativas y no remunerativas. También alcanza a los adicionales convencionales y no convencionales, lo que suma un incremento del 24,8% en los últimos diez meses respecto de los salarios de diciembre 2024.

El sindicato afirmó que esta corrección salarial y el pago de retroactivos apuntan a proteger el poder adquisitivo del personal bancario.

Previous article
Solo tres provincias mejoraron los salarios docentes desde 2014
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

La ciudad activó la previa de la temporada balnearia 2025/26

LA CIUDAD 0
La ciudad de Neuquén puso en marcha este sábado...

ATE rechazó por segunda vez la oferta salarial oficial

NEUQUÉN 0
La negociación salarial entre el Gobierno neuquino y la...

Siemens Energy proyecta expansión en Vaca Muerta y minería

ENERGIA 0
La compañía Siemens Energy presentó su estrategia de crecimiento...

Más leídos

La ciudad activó la previa de la temporada balnearia 2025/26

LA CIUDAD 0
La ciudad de Neuquén puso en marcha este sábado...

ATE rechazó por segunda vez la oferta salarial oficial

NEUQUÉN 0
La negociación salarial entre el Gobierno neuquino y la...

Siemens Energy proyecta expansión en Vaca Muerta y minería

ENERGIA 0
La compañía Siemens Energy presentó su estrategia de crecimiento...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.