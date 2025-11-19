Makintach, destituida por su participación en Justicia Divina

El Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Buenos Aires resolvió destituir a la jueza Julieta Makintach por su participación en el documental Justicia Divina mientras se desarrollaba el juicio por la muerte de Diego Maradona. La decisión fue unánime entre los 11 integrantes del jury, que concluyeron que la magistrada incurrió en irregularidades que comprometen la ética judicial.

La resolución se leyó a las 10.40 en el Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense, escenario de las seis audiencias del proceso. Makintach no estuvo presente para escuchar el veredicto, que además le impide volver a ejercer en el Poder Judicial y la deja sin acceso a la jubilación como magistrada.

Según fuentes consultadas por Infobae, la sentencia tiene 115 páginas y se originó en el documental que mostró a la jueza opinando sobre un fallo que aún no estaba dictado, lo que para la acusación constituyó una violación a los deberes del cargo.

En los alegatos, la fiscal Analía Duarte afirmó que la magistrada había perdido las condiciones que exige la Constitución para ejercer el cargo. La audiencia contó con la presencia de Verónica Ojeda, su hijo Dieguito Fernando y Mario Baudry, quienes escucharon el fallo desde la primera fila.

Makintach había intentado evitar la destitución presentando su renuncia meses atrás, una estrategia que le habría permitido regresar a otro puesto judicial. “Yo no quiero pertenecer más al Poder Judicial, pero quiero irme en paz”, había expresado días antes del veredicto.

Tras la lectura, el representante del Colegio de Abogados de San Isidro, Guillermo Sagues, sostuvo que quedó demostrado el daño que el caso provocó en la Justicia. En los próximos días, la resolución será remitida a la Suprema Corte bonaerense.