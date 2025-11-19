spot_img
miércoles, noviembre 19, 2025
Causa Vialidad: ordenan el decomiso total de los bienes de Cristina Kirchner

NACIONALES
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 ordenó el decomiso de todos los bienes de Cristina Fernández de Kirchner y del empresario Lázaro Báez, en el marco de la Causa Vialidad. La medida también alcanza a Máximo y Florencia Kirchner.

Según lo dispuesto por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, se avanzará con la tasación y posterior realización de los bienes necesarios para cubrir el monto del decomiso, que asciende a $684.990.350.139,86.

La decisión se tomó luego de que venciera el plazo de diez días hábiles para que los condenados depositaran la suma establecida en la sentencia. Ante la falta de pago, el Tribunal ordenó actuar de inmediato.

El decomiso incluye inmuebles vinculados a Austral Construcciones S.A., Kank y Costilla S.A., Gotti Hnos. S.A. y Loscalzo y Del Curto S.R.L., compañías involucradas en el esquema de obra pública investigado entre 2003 y 2015.

Si estos activos no alcanzaran para cubrir el total, la Justicia dispuso avanzar también sobre los bienes de Nelson Periotti, José Francisco López, Mauricio Collareda, Raúl Gilberto Pavesi y Raúl Osvaldo Daruich, todos condenados en la causa.

Además, el Tribunal instruyó que los bienes decomisados sean incorporados a la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Decomisados.

A fines de octubre, el fiscal Diego Luciani había señalado que el decomiso debía ejecutarse ante la falta de pago de los condenados. La resolución actual marca un nuevo avance en una de las etapas finales del proceso por direccionamiento de obra pública en Santa Cruz.

Previous article
Makintach, destituida por su participación en Justicia Divina
Redacción
Redacción

