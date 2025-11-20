Nuevas restricciones para las visitas a Cristina Kirchner

El Tribunal Oral Federal 2 dispuso nuevas restricciones al régimen de visitas de Cristina Fernández de Kirchner, quien continúa bajo prisión domiciliaria. La decisión se tomó tras considerar como “una provocación” la reunión que la exmandataria mantuvo días atrás con un grupo de nueve economistas.

El tribunal fijó que solo podrá recibir dos visitas por semana, con un máximo de dos horas cada una y hasta tres personas por encuentro. Para ingresar al domicilio de San José 1111, los visitantes deberán presentar una solicitud previa ante la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.

Según el fallo, cada pedido deberá incluir fecha, horario y cantidad de personas autorizadas, lo que permitirá un seguimiento más estricto del régimen.

La medida surge tras el episodio con los economistas, quienes habían tramitado sus ingresos de manera individual, pero llegaron juntos. La Justicia consideró que esto vulneró el criterio de control vigente y decidió endurecer las condiciones.

El TOF2 mantendrá supervisiones trimestrales para evaluar el cumplimiento de las nuevas pautas.