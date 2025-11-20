spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
jueves, noviembre 20, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Nuevas restricciones para las visitas a Cristina Kirchner

NACIONALES
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

El Tribunal Oral Federal 2 dispuso nuevas restricciones al régimen de visitas de Cristina Fernández de Kirchner, quien continúa bajo prisión domiciliaria. La decisión se tomó tras considerar como “una provocación” la reunión que la exmandataria mantuvo días atrás con un grupo de nueve economistas.

El tribunal fijó que solo podrá recibir dos visitas por semana, con un máximo de dos horas cada una y hasta tres personas por encuentro. Para ingresar al domicilio de San José 1111, los visitantes deberán presentar una solicitud previa ante la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.

Según el fallo, cada pedido deberá incluir fecha, horario y cantidad de personas autorizadas, lo que permitirá un seguimiento más estricto del régimen.

La medida surge tras el episodio con los economistas, quienes habían tramitado sus ingresos de manera individual, pero llegaron juntos. La Justicia consideró que esto vulneró el criterio de control vigente y decidió endurecer las condiciones.

El TOF2 mantendrá supervisiones trimestrales para evaluar el cumplimiento de las nuevas pautas.

Previous article
Causa Vialidad: ordenan el decomiso total de los bienes de Cristina Kirchner
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

La puja por Carrefour suma tensión con la oferta de Grupo De Narváez

ECONOMÍA 0
El grupo GDN, liderado por Francisco de Narváez, formalizó...

El 68% de los comercios no abrirán el lunes 24

ECONOMÍA 0
El Observatorio Económico de ACIPAN relevó los horarios de...

El Senado dejó en pausa la jura de Lorena Villaverde por mayoría

POLITICA 0
Por mayoría, el Senado de la Nación rechazó el...

Más leídos

La puja por Carrefour suma tensión con la oferta de Grupo De Narváez

ECONOMÍA 0
El grupo GDN, liderado por Francisco de Narváez, formalizó...

El 68% de los comercios no abrirán el lunes 24

ECONOMÍA 0
El Observatorio Económico de ACIPAN relevó los horarios de...

El Senado dejó en pausa la jura de Lorena Villaverde por mayoría

POLITICA 0
Por mayoría, el Senado de la Nación rechazó el...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.