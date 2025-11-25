Calendario de fin de año: feriados y días clave

Muchos argentinos ya comenzaron a revisar el calendario para planificar escapadas, viajes cortos o reuniones familiares antes de las Fiestas.

El próximo feriado será el lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María, una fecha religiosa inamovible establecida por la ley 27.399. Al caer lunes, conforma un fin de semana largo de tres días, una oportunidad ideal para organizar traslados o adelantar los preparativos navideños. En gran parte del país, también coincide con el tradicional armado del árbol.

Más adelante, el 25 de diciembre se celebrará la Navidad, el último feriado del año. Si bien no genera un fin de semana extendido, es una jornada clave para los encuentros familiares.

El 24 de diciembre no es feriado, aunque muchos comercios y oficinas suelen trabajar con horarios especiales. Lo mismo ocurre el 31 de diciembre.

Tras la Navidad, el próximo día de descanso será el 1° de enero de 2026, feriado por Año Nuevo, que abrirá el calendario del año entrante.