Alerta por sarampión: Nación refuerza la prevención

Un reciente alerta epidemiológico emitido por Nación encendió las precauciones tras detectarse cuatro casos de sarampión en personas que ingresaron desde Bolivia y luego viajaron hacia Uruguay. Aunque no hay indicios de circulación local, las autoridades sanitarias remarcan la importancia de tener el esquema de vacunación completo y consultar de inmediato ante la aparición de fiebre y exantema.

El sarampión es una enfermedad viral y altamente contagiosa, que puede transmitirse por gotas respiratorias y permanecer activa en el ambiente durante hasta dos horas. No tiene tratamiento antiviral específico, pero sí puede prevenirse con la vacuna.

Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre alta, manchas rojas en la piel, secreción nasal, conjuntivitis y tos. En los casos más graves, especialmente en menores de cinco años o personas malnutridas, puede causar neumonía, complicaciones neurológicas o incluso la muerte.

Las personas infectadas atravesaron los pasos fronterizos Yacuiba–Salvador Mazza y Colón–Paysandú, con escala en la Terminal de Retiro.

Las autoridades recordaron que desde el año de vida es obligatorio acreditar la vacunación correspondiente: una dosis de triple viral entre los 12 meses y los 4 años, y dos dosis en mayores de 5 años, adolescentes y adultos. Quienes viajen al exterior deben contar con el esquema completo, aplicarse la vacuna al menos 15 días antes del viaje y, en el caso de los menores de 6 a 11 meses, evaluar la necesidad de postergar la salida o aplicar una “dosis cero”.