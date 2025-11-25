spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
martes, noviembre 25, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Alerta por sarampión: Nación refuerza la prevención

NACIONALESSALUD
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

Un reciente alerta epidemiológico emitido por Nación encendió las precauciones tras detectarse cuatro casos de sarampión en personas que ingresaron desde Bolivia y luego viajaron hacia Uruguay. Aunque no hay indicios de circulación local, las autoridades sanitarias remarcan la importancia de tener el esquema de vacunación completo y consultar de inmediato ante la aparición de fiebre y exantema.

El sarampión es una enfermedad viral y altamente contagiosa, que puede transmitirse por gotas respiratorias y permanecer activa en el ambiente durante hasta dos horas. No tiene tratamiento antiviral específico, pero sí puede prevenirse con la vacuna.

Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre alta, manchas rojas en la piel, secreción nasal, conjuntivitis y tos. En los casos más graves, especialmente en menores de cinco años o personas malnutridas, puede causar neumonía, complicaciones neurológicas o incluso la muerte.

Las personas infectadas atravesaron los pasos fronterizos Yacuiba–Salvador Mazza y Colón–Paysandú, con escala en la Terminal de Retiro.

Las autoridades recordaron que desde el año de vida es obligatorio acreditar la vacunación correspondiente: una dosis de triple viral entre los 12 meses y los 4 años, y dos dosis en mayores de 5 años, adolescentes y adultos. Quienes viajen al exterior deben contar con el esquema completo, aplicarse la vacuna al menos 15 días antes del viaje y, en el caso de los menores de 6 a 11 meses, evaluar la necesidad de postergar la salida o aplicar una “dosis cero”.

Previous article
Andacollo oficializa junta para certificación de discapacidad
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Mar del Plata define reglas para playas sin humo

TURISMO 0
El municipio de General Pueyrredón avanza con una nueva...

Simulacro de sismo cerró curso internacional en Centenario

CENTENARIO 0
El 9° Curso Internacional de Intervención en Desastres, organizado...

Ruta 43: últimos trabajos en el Cerro de la Virgen

NEUQUÉN 0
Tras completar las tareas acordadas, el personal del Batallón...

Más leídos

Mar del Plata define reglas para playas sin humo

TURISMO 0
El municipio de General Pueyrredón avanza con una nueva...

Simulacro de sismo cerró curso internacional en Centenario

CENTENARIO 0
El 9° Curso Internacional de Intervención en Desastres, organizado...

Ruta 43: últimos trabajos en el Cerro de la Virgen

NEUQUÉN 0
Tras completar las tareas acordadas, el personal del Batallón...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.