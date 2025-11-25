spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
martes, noviembre 25, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Andacollo oficializa junta para certificación de discapacidad

SALUD
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

Andacollo fue sede la semana pasada de la asamblea del Consejo Provincial de Discapacidad (Co.Pro.Dis), un encuentro que reunió a 35 representantes de 18 localidades para definir prioridades de trabajo de cara a 2026 y fortalecer las políticas de inclusión en la provincia.

La jornada dejó un anuncio relevante para la región: el intendente Manuel San Martín confirmó la creación de una Junta Evaluadora interdisciplinaria para la certificación de discapacidad en Andacollo. La medida permitirá descentralizar un servicio clave, agilizar trámites y evitar que los vecinos del Alto Neuquén deban trasladarse a otras localidades.

El subsecretario de Discapacidad, Gustavo Iril, subrayó la importancia del espacio de participación y aseguró que la Subsecretaría acompañará con capacitación y asistencia técnica a los equipos locales para garantizar evaluaciones adecuadas.

Durante la asamblea funcionaron comisiones temáticas de Educación, Vivienda e Inclusión Laboral, además de mesas de diálogo sobre acceso a la justicia y protocolos ante situaciones de violencia. Estas instancias ratificaron al Co.Pro.Dis como un ámbito de trabajo esencial para avanzar en una provincia más accesible.

Previous article
Altas temperaturas: alertan por riesgo de golpe de calor
Next article
Alerta por sarampión: Nación refuerza la prevención
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Alerta por sarampión: Nación refuerza la prevención

NACIONALES 0
Un reciente alerta epidemiológico emitido por Nación encendió las...

Mar del Plata define reglas para playas sin humo

TURISMO 0
El municipio de General Pueyrredón avanza con una nueva...

Simulacro de sismo cerró curso internacional en Centenario

CENTENARIO 0
El 9° Curso Internacional de Intervención en Desastres, organizado...

Más leídos

Alerta por sarampión: Nación refuerza la prevención

NACIONALES 0
Un reciente alerta epidemiológico emitido por Nación encendió las...

Mar del Plata define reglas para playas sin humo

TURISMO 0
El municipio de General Pueyrredón avanza con una nueva...

Simulacro de sismo cerró curso internacional en Centenario

CENTENARIO 0
El 9° Curso Internacional de Intervención en Desastres, organizado...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.