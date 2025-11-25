Andacollo oficializa junta para certificación de discapacidad

Andacollo fue sede la semana pasada de la asamblea del Consejo Provincial de Discapacidad (Co.Pro.Dis), un encuentro que reunió a 35 representantes de 18 localidades para definir prioridades de trabajo de cara a 2026 y fortalecer las políticas de inclusión en la provincia.

La jornada dejó un anuncio relevante para la región: el intendente Manuel San Martín confirmó la creación de una Junta Evaluadora interdisciplinaria para la certificación de discapacidad en Andacollo. La medida permitirá descentralizar un servicio clave, agilizar trámites y evitar que los vecinos del Alto Neuquén deban trasladarse a otras localidades.

El subsecretario de Discapacidad, Gustavo Iril, subrayó la importancia del espacio de participación y aseguró que la Subsecretaría acompañará con capacitación y asistencia técnica a los equipos locales para garantizar evaluaciones adecuadas.

Durante la asamblea funcionaron comisiones temáticas de Educación, Vivienda e Inclusión Laboral, además de mesas de diálogo sobre acceso a la justicia y protocolos ante situaciones de violencia. Estas instancias ratificaron al Co.Pro.Dis como un ámbito de trabajo esencial para avanzar en una provincia más accesible.