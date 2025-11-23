Altas temperaturas: alertan por riesgo de golpe de calor

Aunque todavía falta un mes para el verano, este domingo y lunes se esperan temperaturas elevadas en la región, con máximas que podrían llegar a 38°C. Ante este escenario, desde el sistema de salud provincial recordaron la importancia de adoptar cuidados básicos para evitar golpes de calor y episodios de deshidratación.

Las altas temperaturas pueden afectar a todas las personas, especialmente a niños, adultos mayores y quienes tienen enfermedades crónicas.

Entre las recomendaciones generales se sugiere consumir abundante agua segura, evitar bebidas alcohólicas y cafeinadas, e incorporar frutas y verduras bien lavadas. Para bebés, se aconseja aumentar la frecuencia de lactancia y evitar su exposición al sol.

También se recomienda no exponerse entre las 10 y las 17, permanecer en lugares frescos, usar gorra, anteojos y ropa clara, además de aplicar protector solar factor 50 media hora antes de la exposición y renovarlo cada dos horas. Se desaconsejan actividades físicas intensas durante el mediodía.

El golpe de calor ocurre cuando el cuerpo no logra regular su temperatura tras una exposición prolongada al calor extremo. Entre los síntomas se encuentran temperatura elevada, pulso acelerado, dolor de cabeza, piel enrojecida sin sudor, mareos y náuseas. Ante estos signos, se debe buscar asistencia médica, trasladar a la persona a un lugar fresco, enfriar su cuerpo con agua y llamar al 107 o acudir al centro de salud más