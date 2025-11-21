Prepagas aplicarán aumentos de hasta 2,85% desde diciembre

Las empresas de medicina prepaga confirmaron los aumentos que comenzarán a aplicarse desde diciembre de 2025, con subas que irán del 2,1% al 2,85%, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor de octubre, que registró una inflación del 2,3%. Los valores ya fueron informados a la Superintendencia de Servicios de Salud y cargados en el sistema oficial de actualización.

Entre las principales compañías, OSDE aplicará un incremento del 2,1% en todo el país, con un ajuste del 2,5% para la región Patagonia. Galeno, Swiss Medical, Prevención Salud, Avalian, Hospital Alemán, Sociedad Italiana, Sancor y Luis Pasteur se ubicarán en torno al 2,3%, mientras que Accord Salud ajustará un 2,4%. El aumento más alto será el de Omint, con 2,85%.

Desde la SSS remarcaron que se observa una desaceleración respecto de meses anteriores, cuando los ajustes mensuales habían duplicado estos porcentajes. Las empresas que todavía no informaron sus valores tienen cinco días hábiles desde la publicación del IPC para completar la carga.

Según datos del INDEC, en noviembre las prepagas ya habían registrado un incremento del 1,5% en el AMBA y 1,8% a nivel nacional. En la comparación interanual, el sector acumula una suba del 22,7%.

El aumento de diciembre surge directamente de la variación inflacionaria de octubre, que cerró con un 2,3% mensual, un 24,8% acumulado en diez meses y un 31,3% interanual.