Neuquén reclama a PAMI una deuda superior a 1500 millones

La Provincia del Neuquén inició una acción judicial contra el PAMI por una deuda que supera los $1.500 millones, correspondiente a prestaciones médicas brindadas en el sistema público y que no fueron canceladas. La demanda incluye capital e intereses acumulados por servicios prestados a afiliados de la obra social nacional.

El certificado de deuda, ya firme y ejecutoriado, establece un capital de $1.056.798.055,85, al que se sumarán intereses calculados con la tasa activa del Banco Provincia del Neuquén desde el 10 de abril de 2025, fecha de notificación formal, hasta su cancelación. El total proyectado asciende a $1.510.702.157,29.

El ministro de Salud, Martín Regueiro, señaló que la presión sobre el sistema crece con fuerza debido al volumen de afiliados de PAMI que requieren internación. Según indicó, “tenemos un porcentaje alto de camas ocupadas por pacientes con cobertura PAMI”. En el Hospital Heller, ese valor llega al 30 por ciento.

Regueiro explicó que la deuda sigue aumentando por prestaciones que no se pagan y que, ante el vencimiento, la Provincia queda obligada a judicializar los reclamos. “Estos fondos se usan para reinvertir y fortalecer los recursos del sistema”, afirmó.

Pese al impacto financiero, los hospitales continúan brindando atención sin demoras. Cuando se presenta un caso de urgencia, como una fractura de cadera, el sistema responde de inmediato, aunque luego las prácticas son desconocidas por la obra social, lo que incrementa la tensión operativa.

El reclamo incluye más de 700 expedientes, digitales y físicos, que registran prestaciones brindadas entre 2023 y 2025. Todos corresponden a efectores del sistema público neuquino y están certificados como deuda exigible.

Los registros provinciales muestran que los afiliados de PAMI representan el 20 por ciento de la ocupación total de camas. En la Región Confluencia, los valores varían según el hospital. En el Castro Rendón, el nivel de ocupación alcanza el 16,2 por ciento del total y el 33,3 por ciento en Clínica Médica. En el Heller, llega al 30,2 por ciento.

Este comportamiento genera desplazamiento de pacientes sin cobertura y presión sobre áreas críticas como Terapia Intensiva, Clínica Médica y guardias. Desde el ministerio advierten que la Provincia termina financiando internaciones que ya están cubiertas por el sistema de cápita de PAMI, lo que agrava el impacto económico.

La notificación formal de la deuda se realizó el 14 de noviembre de 2025, registrada en el orden 35 del expediente digital. El certificado funciona como título ejecutivo, lo que habilita a la Provincia a avanzar con un juicio de apremio sin necesidad de un proceso ordinario previo.

Con esta vía judicial, Neuquén busca recuperar recursos esenciales para sostener la operación del sistema público de salud, hoy exigido por la demanda creciente y los pagos pendientes de la obra social nacional.