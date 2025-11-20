ISSN incorporará la prestación de acompañamiento terapéutico

La Provincia de Neuquén reglamentó la Ley 3.147, sancionada en 2018, y completó el marco legal para el ejercicio profesional de los acompañantes terapéuticos. La normativa quedó oficializada mediante el decreto 1.524, que establece los criterios de matriculación, responsabilidades y alcances de la actividad en los ámbitos público y privado.

La reglamentación llega luego de más de siete años y define procedimientos para ordenar el ejercicio profesional, desde funciones y obligaciones hasta modalidades de supervisión. También se alinea con la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 y la Ley provincial 3.182, con foco en la atención integral y comunitaria.

El acompañamiento terapéutico forma parte del sistema público neuquino desde hace décadas, y su formalización apunta a fortalecer equipos interdisciplinarios y ampliar herramientas de cuidado en el territorio.

Entre 2024 y 2025 se desarrollaron mesas técnicas con áreas legales, entidades profesionales y sectores gremiales, que consensuaron criterios de matriculación y mecanismos de regulación.

Para obtener la matrícula se requiere título oficial de universidades o institutos terciarios reconocidos, además de equivalencias para diplomas extranjeros.

La reglamentación detalla funciones como favorecer la integración comunitaria, acompañar la vida cotidiana del asistido, promover vínculos sociales, reforzar la autonomía y participar en acciones preventivas dentro del modelo de atención primaria. En el caso de niños y adolescentes, también interviene en la integración escolar.

El ISSN deberá incluir el acompañamiento terapéutico dentro de sus prestaciones y establecer modalidades de cobertura según cada patología.