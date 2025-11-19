spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
miércoles, noviembre 19, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

ISSN y Optic sellan acuerdo para modernizar servicios digitales

SALUD
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) y la Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Optic) avanzaron en una alianza estratégica orientada a modernizar los servicios públicos. Este martes ambos organismos firmaron un convenio de cooperación para optimizar recursos informáticos y mejorar la calidad de las prestaciones digitales.

El acuerdo establece un trabajo coordinado en infraestructura, networking, almacenamiento, software y asistencia técnica, además del intercambio de experiencias para fortalecer las capacidades operativas.

Desde el ISSN señalaron que la gestión actual prioriza el trabajo conjunto y que la cooperación con la Optic permite enfrentar un atraso tecnológico crítico detectado al inicio de la gestión. Afirmaron que esta articulación ya impacta en una mejor accesibilidad de los afiliados a sus trámites, el objetivo central del organismo.

Desde la Optic destacaron que el convenio impulsa una gestión pública más eficiente, basada en compartir infraestructura y evitar la duplicación de esfuerzos, lo que permite un uso más racional de los recursos y mejores servicios para la comunidad.


Previous article
Proyecto local busca limitar líquidos no autorizados en vapeadores
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

El Puente de La Rinconada abrió sin acto oficial

NEUQUÉN 0
Después de 19 años de obra, el Puente de...

Rucci renovó la conducción del Sindicato Petrolero hasta 2029

NEUQUÉN 0
El Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río...

Los Premios Pehuén 2025 ya tienen fecha confirmada

DEPORTES 0
El Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo, ubicado en...

Más leídos

El Puente de La Rinconada abrió sin acto oficial

NEUQUÉN 0
Después de 19 años de obra, el Puente de...

Rucci renovó la conducción del Sindicato Petrolero hasta 2029

NEUQUÉN 0
El Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río...

Los Premios Pehuén 2025 ya tienen fecha confirmada

DEPORTES 0
El Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo, ubicado en...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.