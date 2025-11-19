ISSN y Optic sellan acuerdo para modernizar servicios digitales

El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) y la Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Optic) avanzaron en una alianza estratégica orientada a modernizar los servicios públicos. Este martes ambos organismos firmaron un convenio de cooperación para optimizar recursos informáticos y mejorar la calidad de las prestaciones digitales.

El acuerdo establece un trabajo coordinado en infraestructura, networking, almacenamiento, software y asistencia técnica, además del intercambio de experiencias para fortalecer las capacidades operativas.

Desde el ISSN señalaron que la gestión actual prioriza el trabajo conjunto y que la cooperación con la Optic permite enfrentar un atraso tecnológico crítico detectado al inicio de la gestión. Afirmaron que esta articulación ya impacta en una mejor accesibilidad de los afiliados a sus trámites, el objetivo central del organismo.

Desde la Optic destacaron que el convenio impulsa una gestión pública más eficiente, basada en compartir infraestructura y evitar la duplicación de esfuerzos, lo que permite un uso más racional de los recursos y mejores servicios para la comunidad.



