Proyecto local busca limitar líquidos no autorizados en vapeadores

El Concejo Deliberante de Neuquén dará ingreso formal a un proyecto de ordenanza que propone prohibir el uso de sustancias nocivas en vaporizadores, cigarrillos electrónicos y cualquier sistema de administración inhalatoria dentro del ejido municipal.

La iniciativa busca fijar un marco regulatorio ante el crecimiento del consumo de estos dispositivos, con foco en los riesgos asociados al uso de líquidos no autorizados y productos sin control sanitario.

El texto también incorpora campañas de información y acciones de prevención dirigidas a adolescentes y jóvenes, uno de los sectores donde la utilización de estos dispositivos mostró mayor expansión.

Tras tomar Estado Parlamentario, la propuesta será enviada a las comisiones para su análisis, donde se revisarán los alcances de la medida y su eventual aplicación en comercios y espacios públicos de la ciudad.