Hombre fallecido en Neuquén tras sufrir una descompensación en la Avenida Argentina

En diálogo con Rivadavia Neuquén, fuentes policiales confirmaron que la víctima tenía 75 años y se desvaneció de manera repentina. El trágico episodio ocurrió a primera hora de la mañana y motivó un rápido despliegue en pleno centro.

El lamentable caso de un hombre fallecido en Neuquén capital durante la mañana de hoy interrumpió el ritmo habitual de quienes ingresaban al centro para trabajar. Cerca de las 7:40, una persona mayor perdió la vida en pleno bulevar de la Avenida Argentina, luego de sufrir una descompensación que resultó letal pese a la intervención inmediata del personal de seguridad.

Descompensación en la vía pública

El comisario inspector Marcos Mazzone, coordinador y director de Seguridad Confluencia, brindó los detalles del suceso y confirmó que la víctima fue un hombre de 75 años que murió por causas naturales. Las autoridades aclararon rápidamente que no se trataba de una persona en situación de calle; el hombre se encontraba en el lugar realizando trámites o dirigiéndose a una entidad bancaria cuando sufrió el colapso. Las muertes súbitas en la vía pública representan una de las principales emergencias cardiovasculares en los cascos urbanos del país, con mayor incidencia durante las primeras horas de la mañana y en adultos mayores.

Asistencia policial y maniobras de RCP

Al notar la descompensación, los primeros efectivos en acercarse al lugar iniciaron rápidamente las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Mazzone remarcó que todo el personal de la fuerza policial, desde los agentes de calle hasta las jefaturas, recibe entrenamiento anual en primeros auxilios para asistir tanto en la vía pública como en el ámbito privado. Lamentablemente, en esta oportunidad, los esfuerzos por reanimarlo no fueron suficientes.

Por estas horas, la policía avanza en los trámites de identificación y mantiene un estricto resguardo del nombre de la víctima, a la espera de poder contactar y notificar primero a sus familiares. El operativo, que requirió desviar a los transeúntes, generó un importante embotellamiento y un clima de asombro entre los vecinos de la ciudad.