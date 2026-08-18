Requisitos, mitos y dónde donar sangre en Neuquén para salvar vidas

En diálogo con Rivadavia Neuquén, especialistas del Centro Regional de Hemoterapia explicaron la importancia de este acto voluntario y derribaron las falsas creencias sobre el ayuno y los tatuajes. Conocer el proceso para donar sangre en Neuquén es clave para sostener la demanda constante del sistema sanitario y salvar hasta tres vidas con una sola extracción.

Saber cómo y dónde donar sangre en Neuquén es una información de vital importancia, ya que cada extracción voluntaria tiene el potencial de salvar hasta tres o cuatro vidas. A pesar de que el procedimiento es seguro y rápido, la falta de información y la persistencia de viejos mitos siguen siendo barreras para que muchas personas se acerquen a los centros de salud.

Para despejar estas dudas, la médica Romina Barufaldi, referente del Centro Regional de Hemoterapia, detalló las condiciones actuales y explicó por qué los componentes sanguíneos son un recurso crítico que los hospitales neuquinos necesitan reponer a diario.

Requisitos básicos y el fin de los mitos Para ser donante voluntario hay que cumplir con condiciones muy precisas pero accesibles: tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud en general. Los hombres pueden donar hasta cuatro veces al año, mientras que las mujeres tienen un límite de tres extracciones anuales, debiendo esperar siempre un mínimo de dos meses entre cada donación.

Uno de los puntos más importantes que aclaró la especialista es el mito del ayuno. “Es un mito total”, afirmó Barufaldi, remarcando que no solo se puede, sino que se debe desayunar con normalidad antes de la extracción. Además, es fundamental consumir al menos medio litro de agua en los momentos previos.

Respecto a las modificaciones corporales y las intervenciones médicas, los tiempos de espera se han acortado. Quienes se hayan realizado tatuajes, perforaciones, endoscopías o cirugías menores, solo deben esperar seis meses para volver a ser donantes aptos.

Por qué la sangre tiene fecha de caducidad A diferencia de lo que se suele pensar, la sangre extraída no se puede almacenar indefinidamente. Sus componentes tienen diferentes tiempos de vencimiento: mientras que los glóbulos rojos duran 42 días, las plaquetas caducan en apenas cinco días. Según datos estadísticos, se estima que 9 de cada 10 personas necesitarán una transfusión de sangre en algún momento de su vida.

Esta caducidad rápida, sumada a la demanda constante por cirugías programadas, pacientes oncológicos, urgencias y maternidad, hace que la necesidad de donantes sea diaria. Barufaldi destacó que durante los meses de enero y febrero suele producirse un déficit importante de stock debido al receso estival. Además, hizo un llamado especial a la población con grupo sanguíneo O negativo, considerado el “donante universal”, ya que solo entre el 6% y el 8% de las personas poseen este tipo de sangre, que es crucial en situaciones de emergencia.

Como alternativa a la extracción tradicional, existe la donación de plaquetas por aféresis. Este procedimiento dura entre 60 y 90 minutos y consiste en conectar al donante a una máquina que extrae únicamente las plaquetas y devuelve el resto de los componentes al torrente sanguíneo. Esta técnica permite obtener el equivalente a entre seis y doce donaciones convencionales en una sola sesión.

Dónde acercarse a donar en la provincia El sistema provincial cuenta con una red articulada para facilitar el proceso. El punto principal es el Centro Regional de Hemoterapia, ubicado en la ciudad capital, que atiende de lunes a sábados, de 8:30 a 13:00 horas, sin necesidad de solicitar turno previo.

A su vez, la donación se puede realizar en los distintos hospitales que conforman la red sanitaria en el interior de la provincia, y a través de colectas externas que se organizan periódicamente en empresas, instituciones y espacios públicos de Neuquén.