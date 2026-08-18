El Pinot Noir en Neuquén celebra su día con un gran evento en el Domuyo

En diálogo con Rivadavia Neuquén, la gerenta de Neuquén Tour, Silvana Cerda, detalló la agenda por el mes aniversario de esta variedad patagónica. Los festejos culminarán con una gran degustación abierta y gratuita este sábado 22.

El desarrollo del Pinot Noir en Neuquén se ha consolidado como un motor turístico y productivo indispensable para la provincia. Hoy, 18 de agosto, en el marco del Día Internacional de esta variedad, la región pone en valor una cepa de ciclo corto que encontró en el clima y el suelo patagónico su lugar ideal para alcanzar estándares de excelencia.

Dos décadas de evolución vitivinícola La industria vitivinícola local atraviesa un momento de consolidación tras más de veinte años de trabajo ininterrumpido. Según explicó Silvana Cerda, gerenta de Neuquén Tour, esta uva es la que mejor se ha adaptado a los suelos de la provincia, posicionándola con fuerza en el mercado. Actualmente, el territorio neuquino cuenta con 27 bodegas, de las cuales siete tienen sus puertas abiertas al enoturismo. El epicentro productivo sigue siendo San Patricio del Chañar, que concentra el 90% de las plantaciones de esta cepa. De acuerdo con los informes anuales del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Neuquén posee alrededor de 1.760 hectáreas totales cultivadas con vid, siendo el Malbec y el Pinot Noir las variedades tintas más representativas.

La noche del Pinot en la Isla 132 Para compartir este crecimiento con el público, el próximo sábado 22 de agosto se realizará “La noche del Pinot Noir” en el Centro de Convenciones Domuyo. El predio, ubicado en la Isla 132 de la capital provincial, abrirá sus puertas de 19:00 a 00:00 horas con entrada completamente libre y gratuita.

Los asistentes podrán recorrer el salón mayor, donde más de 15 bodegas de la provincia ofrecerán sus vinos para degustar y comercializar. La propuesta es una invitación directa a que tanto neuquinos como turistas se apropien del producto y conozcan de primera mano la diversidad de etiquetas que nacen en la región.

Gastronomía regional y música en vivo El maridaje de la noche estará a cargo de los embajadores del Sello de la Gastronomía Neuquina, quienes prepararán entre cuatro y cinco platos elaborados con productos típicos e identitarios. La velada se completará con un escenario que ofrecerá bandas en vivo y el cierre musical de un DJ, conformando un plan integral para el fin de semana.

Además de la celebración popular, la jornada de hoy está reservada para el desarrollo del sector con el “Foro del Pinot Noir”. Este encuentro técnico e industrial reúne a enólogos, dueños de bodegas, sommeliers, ingenieros agrónomos y geólogos para debatir sobre el terroir y los próximos desafíos de la vitivinicultura local.