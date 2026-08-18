Crisis social en Neuquén: un festejo solidario desnudó el hambre en los barrios más vulnerables

En diálogo con Rivadavia Neuquén, el titular de ATE, Carlos Quintriqueo, advirtió sobre la grave crisis social en Neuquén tras una actividad por el Mes de las Infancias, donde adultos mayores se acercaron a pedir las sobras de comida.

La crisis social en Neuquén quedó expuesta en su faceta más cruda durante el último fin de semana. Lo que comenzó como un tradicional festejo por el Mes de las Infancias en el sector El Nido, en la zona este de la capital, terminó reflejando una realidad alarmante: la falta de alimentos que golpea con dureza, incluso, a los adultos mayores.

El evento fue organizado por delegados y militantes de ATE. Tras una campaña de donaciones, lograron reunir juguetes, reparar bicicletas usadas e instalar peloteros. “Hubo compañeras haciendo tortas fritas, rosquetas y la verdad es que fue un trabajo militante digno de destacar para llegar a los niños de un sector olvidado”, detalló Carlos Quintriqueo, secretario general del gremio.

Un final que duele

A pesar de la alegría compartida por decenas de familias que pudieron disfrutar de una merienda y actividades recreativas, el cierre de la jornada marcó el pulso de la situación económica actual. La contención que brindan estos espacios comunitarios es, muchas veces, el único plato de comida fuerte del día para algunos vecinos.

“Cuando terminó el evento, venían los adultos mayores a pedir si teníamos comida para donarles. Ese trago amargo te deja pensando: estamos en una provincia que tiene recursos que podrían estar destinados a paliar la situación de hambre”, reflexionó el dirigente sindical.

Según las últimas proyecciones estadísticas, la pobreza en el conglomerado Neuquén-Plottier se mantiene en niveles críticos e históricos, lo que evidencia la extrema tensión que se vive a diario en los barrios periféricos, donde las changas y el empleo informal han disminuido drásticamente.

La contracara de Vaca Muerta

El contraste entre el desarrollo de la industria hidrocarburífera y la economía de los sectores populares fue otro de los ejes del diagnóstico. Mientras Neuquén se posiciona como el motor energético del país, el derrame económico en la vida diaria de los vecinos más relegados parece nulo o, en el peor de los casos, contraproducente debido al encarecimiento del costo de vida local.

Quintriqueo apuntó directamente a la falta de planificación estatal a largo plazo y a una política que concentra la riqueza en un sector minoritario. “Acá tiene que haber un plan a 20 o 30 años. Se necesita garantizar un ingreso mínimo y fomentar la creación de empleo genuino. Es insostenible: se dice que se abren 70 puestos de trabajo por día en la región, pero llegan más de 300 personas diarias a buscar oportunidades”, graficó el titular de ATE.

Un llamado urgente a la dirigencia política

Para el dirigente, resulta indispensable que el gobierno provincial y la dirigencia política en general escuchen el reclamo de las bases y comiencen a gestionar soluciones reales frente al consumo problemático de los jóvenes, el desempleo creciente y el hambre.

“Si la dirigencia te usa y te abandona, los que padecemos somos los de las bases. Hay que salir a caminar los barrios, embarrarse y escuchar a la gente, porque el daño social que se está produciendo, en algunos casos, va a ser irreparable”, concluyó, dejando un mensaje de alerta de cara al futuro próximo de la provincia.