La industria de los hidrocarburos vuelve a reunirse en Neuquén: todo listo para la Expo AOG 2026

Con el imponente desarrollo de Vaca Muerta como motor, la ciudad se prepara para recibir el evento cumbre del sector energético. Se realizará en octubre en el Espacio DUAM con la participación de más de 400 marcas expositoras.

Neuquén volverá a ser el epicentro indiscutido de la industria energética del país. Del 19 al 22 de octubre, el Espacio DUAM abrirá sus puertas para una nueva edición de la Expo Argentina Oil & Gas (AOG), un evento que espera convocar a más de 20.000 profesionales, empresarios y referentes del sector.

La muestra contará con un despliegue de 17.000 metros cuadrados dedicados íntegramente a la exhibición industrial y las últimas tecnologías. Esta megamuestra llega en un momento inmejorable para la provincia, que ya se consolida como la cuarta mayor exportadora de la Argentina y aporta el 5,1% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional, pese a representar tan solo el 1,5% de la población del país.

Desde el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), organizadores de la cita, destacaron que tras los récords de convocatoria de la edición 2024, las expectativas para este año son aún mayores. Los asistentes tendrán acceso no solo a las innovaciones de las empresas operadoras y de servicios, sino también a una intensa agenda de charlas académicas y espacios de networking.

Como es habitual, Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) tendrá un rol protagónico. La empresa estatal provincial se ubicará en el sector central de la exposición, reafirmando el objetivo de que las distintas asociaciones en Vaca Muerta y el crecimiento energético de la cuenca se traduzcan en oportunidades y beneficios concretos para los neuquinos.

Vaca Muerta, el gran telón de fondo

El furor por la Expo AOG va de la mano con el ritmo acelerado de la Cuenca Neuquina. Los datos oficiales de mediados de 2026 marcan que Vaca Muerta sigue rompiendo todos los techos históricos: hoy representa el 79% de la producción de petróleo nacional (con 715.105 barriles por día) y el 77% de la producción de gas natural (123 millones de metros cúbicos diarios).

La aceleración de los proyectos es exponencial. Solamente en los últimos 12 meses, la formación no convencional incorporó a su producción diaria casi 157.500 barriles, un volumen que supera lo que generaba toda el área junta hace apenas ocho años. De hecho, en ese lapso de tiempo, la producción se multiplicó casi 12 veces, manteniendo un asombroso ritmo de crecimiento interanual del 36%.