Persecución policial en Neuquén: locura al volante, patrulleros embestidos y dos detenidos

Una violenta persecución policial en Neuquén terminó con una mujer herida de bala y un hombre a disposición de la Justicia tras embestir a cuatro móviles de la fuerza. En diálogo con Rivadavia Neuquén, el comisario inspector Antonio Muñoz detalló cómo el rápido accionar motorizado evitó una tragedia mayor en las calles de Valentina Sur.

La persecución policial en Neuquén que se viralizó en las redes sociales durante las últimas horas dejó un saldo de graves daños materiales, dos personas detenidas y una muestra del nivel de violencia al que están dispuestos a llegar los delincuentes en las calles de la capital.

El hecho, que tuvo como protagonista a una Toyota Hilux gris reportada como robada, movilizó a un importante número de efectivos policiales atravesando múltiples jurisdicciones hasta culminar en el barrio Valentina Sur.

El inicio del escape y la violencia en las calles

El incidente comenzó cerca de las 11 de la mañana en la intersección de Río Colorado y Chascomús. Allí, personal de la Policía Turística detectó la camioneta realizando maniobras peligrosas. Al percatarse de la presencia de los uniformados, la conductora emprendió una fuga temeraria. “Trata de embestir al personal, no logrando su cometido, y comienza su huida colisionando con un vehículo”, explicó el comisario inspector Antonio Muñoz, coordinador operativo de la Dirección de Seguridad Confluencia.

La tensión escaló con rapidez. El escape atravesó la ciudad, iniciando en la jurisdicción de la Comisaría 12 y finalizando en el área de la Comisaría 44, puntualmente en la esquina de las calles Choele Choel y El Dorado. En su afán por evadir la captura, el vehículo embistió violentamente a dos motocicletas y dos camionetas de la Policía.

Para dimensionar el contexto de este tipo de delitos, cabe destacar que el robo de vehículos de alta gama en el polo petrolero y urbano de la región ha experimentado un sostenido crecimiento del 15% durante el último semestre.

Los detenidos y los daños del raid delictivo

El operativo culminó con la detención de los dos ocupantes de la Hilux. El hombre que iba como acompañante fue demorado de inmediato y ya cuenta con una formulación de cargos en su contra. Por su parte, la mujer que conducía recibió un impacto de bala en su brazo izquierdo, producto del fuego policial accionado para repeler las embestidas mortales. Tras ser derivada y asistida en el Hospital Heller, recibió el alta médica y quedó a disposición de la fiscalía interviniente.

Como dato peculiar de la requisa, las autoridades constataron que al habitáculo de la camioneta —cuyo pedido de secuestro por robo en la Comisaría 19 databa del 30 de julio— le faltaba la butaca del acompañante.

Asimismo, la persecución dejó un herido colateral: un motociclista civil que transitaba por la zona sufrió una caída al intentar esquivar la frenética secuencia, lo que le provocó una lesión en el hombro derecho por la cual debió intervenir personal médico.

El rol clave de las patrullas motorizadas

Ante el exponencial crecimiento del parque automotor en la capital neuquina, el comisario Muñoz hizo especial hincapié en la ventaja táctica que representan las motocicletas policiales. La agilidad de estos vehículos permite sortear el tránsito pesado y mantener el control visual en situaciones críticas donde los patrulleros convencionales ven limitada su capacidad de maniobra.

“Se trata de evitar el seguimiento prolongado a los fines de prevenir un mal mayor. Gracias al alto profesionalismo del personal y a su capacitación táctica, no tuvimos que lamentar efectivos con lesiones de gravedad ni víctimas fatales”, concluyó Muñoz, destacando que los protocolos de interceptación funcionaron para frenar lo que podría haber sido un desastre vial.