El desarrollo de la producción en Vaca Muerta no es un milagro presidencial

En diálogo con Rivadavia Neuquén, el diputado provincial Claudio Domínguez cruzó a quienes atribuyen el éxito energético al actual gobierno nacional y aseguró que la producción en Vaca Muerta es resultado de una política de Estado provincial de más de diez años.

El debate sobre la paternidad del éxito petrolero y gasífero sumó un nuevo capítulo en la región. La afirmación de sectores oficialistas de que la producción en Vaca Muerta es un “milagro” de la actual gestión nacional generó un fuerte rechazo en el ámbito político neuquino. En diálogo con Rivadavia Neuquén, el diputado del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Claudio Domínguez, desmintió categóricamente esas declaraciones y repasó la historia de un desarrollo que lleva más de una década consolidándose en la cuenca.

“Yo creo que se creen las mentiras ellos solos”, disparó Domínguez al aire, en clara respuesta a la diputada libertaria Nadia Márquez. Para el legislador, el despegue de los hidrocarburos no convencionales no obedece a fuerzas del cielo ni a gestiones recientes, sino al trabajo sostenido de los neuquinos y a las políticas provinciales que otorgaron previsibilidad jurídica a las operadoras internacionales.

El origen del despegue no convencional Para entender el escenario actual, Domínguez recordó un hito fundacional: el año 2013. En aquel momento, la provincia habilitó el desembarco del fracking a través del histórico acuerdo entre YPF y Chevron. El acuerdo YPF-Chevron se firmó en julio de 2013 y fue ratificado por la Legislatura de Neuquén en agosto de ese mismo año, marcando el inicio formal de la explotación masiva no convencional en el país tras la expropiación de la petrolera de bandera.

Ese primer paso atrajo inversiones iniciales por 10.000 millones de dólares y abrió la puerta para que hoy existan cerca de 55 áreas concesionadas a diferentes compañías del sector. Según detalló el diputado, estas empresas tienen compromisos de inversión en exploración y explotación a 20 años que rondan los 200.000 millones de dólares, un capital atraído por las condiciones generadas desde la provincia, dueña originaria del recurso.

Los números reales de la cuenca El impacto de esta política de Estado es innegable en los volúmenes de extracción que hoy sostienen la balanza comercial argentina. Actualmente, Neuquén supera los 630.000 barriles diarios de petróleo, de los cuales la inmensa mayoría provienen del shale. “Si no se hubiera aprobado ese Chevron-YPF, hoy Neuquén con convencional estaría produciendo apenas 19.000 barriles”, graficó el legislador para dimensionar el salto productivo.

Una situación idéntica ocurre con el gas: de los 110 millones de metros cúbicos diarios que genera la provincia para abastecer al país, apenas 9,5 millones corresponden a los yacimientos convencionales en declive.

Infraestructura nacional y subsidios internos Lejos de atribuirle méritos a la actual administración de la Casa Rosada, Domínguez apuntó contra la paralización de obras clave. Aseguró que la falta de gestión en infraestructura, como las demoras en la reversión del Gasoducto Norte, obligó a la Argentina a importar costosos buques metaneros durante el invierno. Durante el invierno de 2024, el Estado nacional debió licitar compras de cargamentos de GNL por montos cercanos a los 700 millones de dólares para compensar cuellos de botella en el transporte y evitar cortes de suministro.

Además, el diputado puso sobre la mesa la asimetría que genera el actual esquema impositivo. Explicó que mientras Nación se queda con un 25% de la renta por derechos de exportación en proyectos grandes, Neuquén percibe solo un 12% en concepto de regalías.

Finalmente, subrayó cómo la provincia subsidia históricamente al resto de la Argentina a través de los precios internos del gas y el llamado “barril criollo”. Mientras a nivel internacional el crudo y el gas cotizan a valores premium, en el mercado local se comercializan más baratos, lo que significa que Neuquén resigna ingresos multimillonarios para amortiguar los costos del mercado interno. “El milagro es la provincia de Neuquén, es el único milagro que hay acá”, concluyó Domínguez.