El plan de obras en Neuquén avanza frente al desafío del clima y el crecimiento vertical

En diálogo con Rivadavia Neuquén, el secretario de Infraestructura municipal, Alejandro Nicola, detalló el impacto de los nuevos corredores y la demanda de servicios que exige el boom inmobiliario. Las recientes lluvias marcaron el ritmo de un plan integral de obras en Neuquén diseñado para una metrópolis en constante expansión.

El constante despliegue de obras en Neuquén busca dar respuesta a una ciudad que no detiene su ritmo de expansión demográfica, tanto hacia la periferia como en altura [VERIFICAR: Según datos del INDEC, el aglomerado Neuquén-Plottier es uno de los de mayor crecimiento poblacional de la Patagonia en la última década]. Con un volumen de tránsito interurbano masivo y un sector privado activo, la infraestructura pública se enfrenta a la doble tarea de modernizar la conectividad y garantizar los servicios básicos.

Conectividad clave para descomprimir el norte Uno de los hitos recientes en el cronograma oficial fue la inauguración de la avenida Crouzeilles. Esta arteria troncal, de 30 cuadras de extensión, resulta fundamental para reordenar el tránsito en la zona norte, permitiendo que miles de conductores diversifiquen sus rutas.

La obra vial no llegó sola, sino que incluyó el desarrollo de un canal pluvial en la margen oeste. Esta infraestructura subterránea es vital para contener y derivar hacia el arroyo Durán las aguas provenientes de las cuencas que nacen en localidades vecinas como Plottier y Senillosa.

El plan de conectividad continuará expandiéndose con la licitación para pavimentar las calles Genco y Maida. El objetivo final de estos corredores es enlazar el flujo vehicular directamente con la Autovía Norte, ofreciendo alternativas fluidas para los más de 200.000 vehículos que, según estimaciones oficiales, ingresan diariamente a la capital neuquina.

El clima, un factor que marca los tiempos Pese al avance sostenido, la ejecución de los proyectos se topó recientemente con un obstáculo natural ineludible. Las seis semanas de lluvias casi ininterrumpidas que azotaron a la región generaron la saturación de los suelos, un escenario que impide realizar trabajos de compactación y colocación de asfalto. Nicola explicó que, debido a la falta de drenaje natural en estas condiciones, muchas de las obras viales debieron reprogramarse a la espera de que el terreno recupere su firmeza.

Mientras tanto, los trabajos se concentran en etapas que no dependen estrictamente del suelo seco. En la nueva avenida, por ejemplo, se avanza con la instalación de infraestructura subterránea —fibra óptica y redes eléctricas— y la pronta puesta en marcha del alumbrado público.

El boom de los edificios y los servicios básicos El crecimiento horizontal de Neuquén está acompañado por una innegable verticalización. Actualmente, la ciudad cuenta con más de 1.000 edificios en altura y el ritmo de construcción no da tregua: solo durante este año, hubo cerca de 100 torres en ejecución simultánea.

Desde la Secretaría de Infraestructura remarcaron que el municipio mantiene un proceso de aprobación ágil para el sector privado, siempre y cuando los proyectos se ajusten al código urbano vigente. Sin embargo, la condición innegociable para cualquier desarrollo es la factibilidad de los servicios. Antes de iniciar una obra, empresas proveedoras como EPAS, CALF y Camuzzi deben garantizar que la red existente soporta la nueva demanda de agua, cloacas, electricidad y gas.

Avances en el viaducto hacia Cipolletti Otra de las intervenciones cruciales para la fluidez regional es el nuevo viaducto en el acceso al puente carretero que une Neuquén con Cipolletti. La obra de ingeniería civil muestra un progreso significativo: ya se completó la duplicación de las piloteras y se finalizó la construcción de gran parte de las vigas estructurales, marcando la cuenta regresiva para el ensamble de este nodo estratégico.