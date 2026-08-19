¡Explotó el invierno! El fin de semana largo inyectó más de $40 mil millones en Neuquén

La nieve, las fiestas locales y una fuerte demanda espontánea impulsaron la llegada de más de 30.000 visitantes a la provincia. Caviahue lideró el ranking de los destinos más elegidos.

El feriado del 17 de agosto dejó un saldo inmejorable para el turismo neuquino. Lo que en la previa asomaba como un fin de semana moderado, con un piso de reservas del 35%, terminó dando un giro de 180 grados gracias a los viajeros de último momento. Según estimaciones oficiales, más de 30.000 personas recorrieron la provincia a lo largo de estos días.

Desde el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales destacaron que este aluvión de visitantes generó un impacto económico superior a los 40.000 millones de pesos. Una cifra que oxigena y dinamiza de forma directa a toda la cadena de valor local: alojamientos, gastronomía, parques de nieve, comercios y prestadores de servicios.

El mapa de la ocupación

El gran protagonista del fin de semana fue Caviahue, que logró alcanzar picos de ocupación del 90%. Un escalón más abajo se ubicó Villa Pehuenia-Moquehue con un 70%.

Por su parte, los clásicos indiscutidos del sur, San Martín de los Andes y Villa La Angostura, promediaron un sólido 65%.

Un dato clave del relevamiento es el comportamiento de la ciudad de Neuquén. La capital provincial también alcanzó un 65% de ocupación, consolidando su rol estratégico como punto de base y conexión logística para quienes se dirigen hacia la cordillera. En tanto, los destinos del norte neuquino cerraron con un nada despreciable 50%.

Nieve, fiestas y deportes: la fórmula del éxito

La excelente calidad de la nieve en los centros de esquí fue el imán principal, pero lo que terminó de definir el viaje de miles de turistas fue una agenda cargada de eventos diseñados para toda la familia:

Caviahue brilló el 15 de agosto con la tradicional Fiesta Provincial de la Nieve.

brilló el 15 de agosto con la tradicional Fiesta Provincial de la Nieve. Villa Pehuenia-Moquehue atrajo multitudes al Parque de Nieve Batea Mahuida con una nueva edición de Pirrén, un festival que combinó recreación, música y platos regionales.

atrajo multitudes al Parque de Nieve Batea Mahuida con una nueva edición de Pirrén, un festival que combinó recreación, música y platos regionales. Villa La Angostura apostó por la diversidad sumando a su paisaje invernal el torneo Rugby Xtreme y el evento gastronómico Sabores que Unen.

El balance de este fin de semana largo confirma una tendencia que se afianza en Neuquén: la combinación de nuestros impactantes atractivos naturales con eventos deportivos y culturales es la clave para motivar viajes relámpago, alargar las estadías y potenciar el consumo en cada rincón de la provincia.