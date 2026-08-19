River visita a Independiente Santa Fe en la ida de octavos: hora, probables formaciones y TV

El Millonario busca dar el primer paso en la Copa Sudamericana 2026. Tras postergarse el encuentro por el sismo en Colombia, River visita a Independiente Santa Fe en el estadio El Campín de Bogotá. Conocé todos los detalles de este duelo clave para el equipo de Eduardo Coudet.

La espera llegó a su fin en el plano internacional para el conjunto de Núñez. En un partido que debió ser reprogramado a causa del fuerte terremoto que afectó a Colombia recientemente, River visita a Independiente Santa Fe este miércoles a partir de las 21:30 horas (hora de Argentina) por el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El escenario elegido para este crucial choque es el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en la ciudad de Bogotá.

El envión anímico del Millonario

River Plate llega a este compromiso con un aire renovado tras vencer por 2 a 0 a Argentinos Juniors en el Torneo Clausura. Este valioso triunfo le permitió al equipo cortar una seguidilla de seis derrotas consecutivas en torneos locales, la cual había puesto en la cuerda floja a su director técnico, Eduardo “Chacho” Coudet.

En lo que respecta a la actual Copa Sudamericana, el Millonario se clasificó directamente a los octavos de final luego de terminar en el primer puesto del Grupo H con 14 unidades, quedando por encima de Bragantino de Brasil, Carabobo de Venezuela y Blooming de Bolivia.

El desafío ante el conjunto colombiano

Por su parte, Independiente Santa Fe llega a esta instancia tras haber disputado la Copa Libertadores en la primera mitad del año, cayendo a la Sudamericana por haber finalizado en la tercera posición de su grupo. Ya en la fase de playoffs del actual certamen, el conjunto dirigido por Pablo Repetto pasó por arriba a Caracas de Venezuela con un contundente resultado global de 5 a 0.

Horario, televisación y autoridades

El partido contará con el arbitraje principal del venezolano Jesús Valenzuela, quien estará acompañado en el VAR por el ecuatoriano Carlos Orbe. La transmisión en vivo del encuentro se podrá seguir a través de la pantalla de ESPN y por la plataforma de streaming Disney+ Premium.