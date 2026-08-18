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Top 5 de la semana

Boca goleó a Recoleta en Paraguay y aseguró su clasificación a cuartos de final de la Sudamericana

DEPORTES
Redacción
Autor: Redacción
1 min.lectura

El Xeneize volvió a demostrar por qué es uno de los candidatos naturales en el certamen continental. Lejos de conformarse con la ventaja obtenida en la ida, el equipo salió a imponer condiciones en el Estadio Defensores del Chaco y se trajo una goleada aplastante por 4 a 0 frente a Recoleta. La contundencia ofensiva permitió sellar la clasificación de Boca a cuartos de final con un abultado resultado global de 7 a 1.

Un primer tiempo para liquidar la historia

Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena salieron decididos a no pasar sobresaltos en territorio paraguayo. A la media hora de juego, Santiago Ascacíbar aprovechó un rebote en el área y, de cabeza, abrió el marcador para encaminar la serie. Lejos de relajar el ritmo, Boca siguió presionando y sobre el final de la primera etapa apareció Sebastián Villa, quien con un certero remate de zurda puso el 2 a 0 antes de irse al descanso.

Goleada, recambio y la mira en Brasil

En el complemento, la superioridad futbolística se hizo aún más evidente. A los pocos minutos, Miguel Merentiel definió con categoría para marcar el tercer tanto del encuentro. Con la historia completamente sentenciada, el entrenador aprovechó para mover el banco, dándole descanso a figuras clave que acumulan muchos minutos y permitiendo el debut del juvenil Facundo Herrera y del ecuatoriano Enner Valencia.

El broche de oro llegó de la mano de Alan Velasco, quien tras una excelente jugada individual la clavó al ángulo para decorar el 4 a 0 definitivo.

Lo que viene en la Copa

Con el boleto en el bolsillo, el Xeneize ya planifica la próxima etapa del torneo continental:

  • Próximo rival: Se medirá ante el São Paulo, equipo que viene de eliminar al Bolívar de Bolivia.
  • Fechas: La serie de cuartos de final comenzará la semana del 9 de septiembre haciendo de local en La Bombonera. La definición será siete días más tarde en Brasil.
  • El cuadro: Boca quedó ubicado en el sector izquierdo de la llave, el mismo lado por el que avanza River Plate. Este esquema abre la puerta a un posible Superclásico en la instancia de semifinales.
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