¡Ruge el norte! El Rally Chos Malal 2026 encenderá los caminos del Alto Neuquén

Del 21 al 23 de agosto, más de 50 binomios desafiarán las rutas de la región. El evento promete revolucionar el turismo y la economía local, conectando parajes y localidades en pleno mes aniversario de la ciudad.

El rugido de los motores está a punto de apoderarse del norte provincial. Este viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de agosto, la región del Alto Neuquén será el escenario perfecto para el esperado Rally Chos Malal 2026. Lejos de ser una competencia más, esta edición llega con una propuesta ambiciosa: unir diferentes parajes, rutas y localidades en una verdadera fiesta del deporte motor.

Enmarcado en las celebraciones por el aniversario de la ex capital neuquina, el evento fue diagramado con una mirada federal. Tanto desde el gobierno provincial como desde el municipio local entienden que el rally trasciende lo estrictamente deportivo para convertirse en un motor económico. La inyección de visitantes promete colmar la capacidad hotelera y gastronómica, beneficiando a comerciantes y prestadores de servicios de toda la zona.

Desde la organización, Bruno Campos —presidente de la Asociación de Pilotos Patagónicos de Rally y Navegantes del Sur— adelantó que ya hay unos 50 autos confirmados y destacó el atractivo técnico de la prueba: “Es una carrera especial porque será la primera que tendrá seis primes (tramos de velocidad) distintos, lo que nos permitirá mostrar al mundo las diferentes localidades de nuestra región”.

La propuesta deportiva, que ya fue declarada de interés municipal, social y turístico, tendrá a Chos Malal como epicentro, pero extenderá su adrenalina por Taquimilán, Tricao Malal y Villa del Curi Leuvú.

Cronograma: por dónde pasará la carrera

Para los fanáticos de los fierros y aquellos que quieran disfrutar de un fin de semana diferente, la hoja de ruta está lista: