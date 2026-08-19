La comunicación política, el caso Cerimedo y la violencia en el corazón del poder

En diálogo con Rivadavia Neuquén, la politóloga Laura Iturbide analizó el intento de asesinato contra Nadia Beller en Bolivia. Cómo operan los nuevos estrategas detrás de los liderazgos de derecha.

La comunicación política en Argentina y la región atraviesa un momento de extrema tensión, donde las campañas digitales y la gestión del relato se entrecruzan con tramas oscuras. En diálogo con Rivadavia Neuquén, la politóloga Laura Iturbide desmenuzó este cambio de época, poniendo el foco en un hecho que expone el detrás de escena de las nuevas derechas: el brutal ataque contra Nadia Beller en Bolivia y las acusaciones por intento de femicidio que apuntan al consultor argentino Fernando Cerimedo.

El caso destapó una olla que va mucho más allá de la crónica policial. Beller fue emboscada por falsos repartidores de comida que le efectuaron tres disparos, y según su propio relato, debió fingir estar muerta para que los sicarios no la remataran y huyeran con sus pertenencias. Durante la entrevista, Iturbide explicó que este episodio no puede leerse de manera aislada. “Es toda una historia y un entramado en el cual no es solamente una historia de amor atravesada por la violencia de género y un intento de femicidio, sino que también tiene un entramado político y geopolítico”, detalló la experta. Las denuncias no solo apuntan a Cerimedo como presunto autor intelectual, sino que lo vinculan con oscuros manejos de corrupción y crisis energéticas junto al gobierno boliviano.

De la moderación a la agresividad sin límites El análisis del caso Cerimedo sirvió como radiografía para entender cómo mutó el rol de los consultores gubernamentales. Iturbide marcó el fin del modelo tradicional que encarnaba Jaime Durán Barba durante el macrismo. Mientras aquel apostaba a cuidar las formas institucionales y construir desde la moderación, la nueva escuela de estrategas —que incluye a figuras como Santiago Caputo en Argentina— opera bajo la lógica de la inmediatez, la polarización extrema y el shock en las redes sociales.

Estos nuevos perfiles se instalan como asesores externos de los ejecutivos. Desde ese lugar en las sombras, sin cargos formales que los obliguen a rendir cuentas, toman decisiones de peso para sostener y acelerar un modelo económico que, según la politóloga, beneficia principalmente a los sectores extractivistas y energéticos —con impacto directo en el desarrollo de Vaca Muerta— mientras el ajuste castiga a las mayorías.

Crisis de representación y falta de empatía para la especialista, la llegada al poder de esta dirigencia es el resultado directo del fracaso de gestiones anteriores. Ante la decepción profunda de la ciudadanía, las nuevas derechas supieron canalizar el enojo a través del ecosistema digital, donde hoy se informa de manera exclusiva gran parte del electorado joven.

Sin embargo, el intento de asesinato de Beller expone un rasgo preocupante en quienes hoy administran o asesoran al poder: una grave falta de empatía y conductas que rozan la psicopatía. El interrogante central que dejó planteada Iturbide es cuánto tiempo puede sostenerse un modelo político apoyado en armadores que acumulan denuncias por niveles tan extremos de violencia, en un contexto social cada vez más agobiado y fragmentado.