Condena por violencia contra docentes: un fallo histórico que interpela a la educación neuquina

En diálogo con Rivadavia Neuquén, la referente educativa Marisabel analizó el reciente veredicto judicial por el ataque en el IFD 12. La violencia contra docentes refleja una profunda crisis social y plantea la urgencia de reconstruir la autoridad y los límites dentro de las aulas.

La justicia neuquina sentó un precedente fundamental la semana pasada al encontrar culpable a una madre acusada de amenazas y lesiones leves contra tres trabajadoras de la educación. El hecho, ocurrido en abril de 2025 en el departamento de aplicación del Instituto de Formación Docente (IFD) 12, expuso la vulnerabilidad del personal escolar ante agresiones tanto físicas como verbales. En la primera línea del análisis de este caso de violencia contra docentes, queda en evidencia que la agresión en las instituciones no es un hecho aislado.

En diálogo con Rivadavia Neuquén, la dirigente docente Marisabel detalló los alcances del veredicto y analizó la complejidad del panorama educativo actual. “Fue una situación de extrema violencia y esta condena se defiende porque lo que está en juego es la escuela pública como el lugar desde el cual construimos vínculos”, aseguró. Durante los próximos días se conocerá la pena definitiva, pero el fallo ya es considerado histórico porque marca un límite claro ante inconductas que, de no mediar la justicia, amenazan con naturalizarse.

El límite judicial ante las agresiones Para la entrevistada, la violencia que sufren los educadores responde a un deterioro paulatino de su figura pedagógica. “Se le ha ido sacando autoridad al maestro y al director. Y si la sociedad no te pone límites, lo que generás es gente que hace lo que quiere, sin reglas”, reflexionó. Esta situación de desprotección es una demanda histórica del sector, considerando que, según informes sindicales recientes a nivel nacional, los pedidos de licencias por estrés y violencia en el ámbito escolar han trepado más de un 30% en los últimos dos años.

Ante este escenario, la referente subrayó que la docencia es una tarea netamente colectiva y que las soluciones no pueden depender de la valentía individual de quienes se paran frente al grado en contextos hostiles.

La escuela como caja de resonancia social Más allá del caso puntual del IFD 12, el análisis apuntó al rol que cumple la institución educativa en el entramado de la crisis económica. La escuela suele ser la única presencia real del Estado para muchas familias en situación de vulnerabilidad, lo que la convierte en la principal caja de resonancia de múltiples malestares.

Desde el ámbito docente advierten sobre discursos oficiales que buscan catalogar a la educación pública como “algo malo”, impulsando legislaciones que priorizan el presentismo por encima de las verdaderas condiciones de enseñanza. “Es imposible pensar en la construcción de un futuro cuando nuestras pibas y pibes van a la escuela sin comer. La escuela puede con un montón de cosas, pero no puede con todo”, sentenció la educadora, un dato alarmante si se tiene en cuenta que más del 55% de las infancias en la región se encuentran bajo la línea de pobreza.

Aulas digitales y el desafío de la inteligencia artificial En otro tramo de la charla, se abordó la reciente política gubernamental que prevé la distribución de 6.000 computadoras en establecimientos neuquinos. A diferencia de programas anteriores (como el Conectar Igualdad), bajo esta nueva modalidad los dispositivos no serán entregados a los estudiantes para llevar a sus casas, sino que permanecerán en el colegio. Marisabel valoró positivamente la iniciativa, ya que asegura el acceso a la tecnología y fortalece a la escuela como un espacio seguro; muchos adolescentes, de hecho, eligen las bibliotecas escolares como el único lugar de tranquilidad y contención al que tienen acceso.

Sin embargo, la llegada del equipamiento plantea nuevos interrogantes. El principal desafío pedagógico de hoy es la irrupción de la inteligencia artificial en el aula. La tarea docente ya no pasa por prohibir los celulares o las nuevas tecnologías, sino por repensar y reformular las estrategias de enseñanza para incentivar el pensamiento crítico, evitando que el proceso de aprendizaje de los alumnos se reduzca a una simple consulta automatizada a un algoritmo.