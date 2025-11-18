Congreso patagónico reunió especialistas en emergencias y traslados

Personal del SIEN y de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos participó este fin de semana del II Congreso Patagónico de Enfermería en Traslado Aéreo y Atención Prehospitalaria, realizado del 14 al 16 de noviembre en la localidad rionegrina de El Bolsón.

Durante las tres jornadas se desarrollaron clases especializadas, talleres prácticos y una exhibición aérea con helicópteros sanitarios. Los equipos de distintas provincias intercambiaron experiencias y actualizaron protocolos de intervención para emergencias en territorio.

En paralelo, y como parte de la preparación para la temporada de incendios, se presentó la nueva especialidad de Enfermería Forestal, orientada a reforzar la atención sanitaria en contextos vinculados a focos ígneos y operativos en zonas agrestes.

La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, fue una de las expositoras principales. Detalló la experiencia neuquina en atención prehospitalaria, gestión integral de emergencias y el fortalecimiento del sistema provincial a través de la capacitación permanente.

El encuentro reunió a más de 160 profesionales de Argentina y Latinoamérica, consolidándose como un espacio de referencia para la actualización técnica en operaciones prehospitalarias y traslado aéreo sanitario.