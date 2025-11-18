spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
martes, noviembre 18, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Congreso patagónico reunió especialistas en emergencias y traslados

SALUD
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

Personal del SIEN y de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos participó este fin de semana del II Congreso Patagónico de Enfermería en Traslado Aéreo y Atención Prehospitalaria, realizado del 14 al 16 de noviembre en la localidad rionegrina de El Bolsón.

Durante las tres jornadas se desarrollaron clases especializadas, talleres prácticos y una exhibición aérea con helicópteros sanitarios. Los equipos de distintas provincias intercambiaron experiencias y actualizaron protocolos de intervención para emergencias en territorio.

En paralelo, y como parte de la preparación para la temporada de incendios, se presentó la nueva especialidad de Enfermería Forestal, orientada a reforzar la atención sanitaria en contextos vinculados a focos ígneos y operativos en zonas agrestes.

La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, fue una de las expositoras principales. Detalló la experiencia neuquina en atención prehospitalaria, gestión integral de emergencias y el fortalecimiento del sistema provincial a través de la capacitación permanente.

El encuentro reunió a más de 160 profesionales de Argentina y Latinoamérica, consolidándose como un espacio de referencia para la actualización técnica en operaciones prehospitalarias y traslado aéreo sanitario.

Previous article
Villa La Angostura será sede de un congreso sobre Parkinson
Next article
Proyecto local busca limitar líquidos no autorizados en vapeadores
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Rucci renovó la conducción del Sindicato Petrolero hasta 2029

NEUQUÉN 0
El Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río...

Los Premios Pehuén 2025 ya tienen fecha confirmada

DEPORTES 0
El Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo, ubicado en...

Acuerdo estratégico redefine el portafolio de Pluspetrol

ENERGIA 0
Pluspetrol anunció la firma de un acuerdo para transferir...

Más leídos

Rucci renovó la conducción del Sindicato Petrolero hasta 2029

NEUQUÉN 0
El Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río...

Los Premios Pehuén 2025 ya tienen fecha confirmada

DEPORTES 0
El Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo, ubicado en...

Acuerdo estratégico redefine el portafolio de Pluspetrol

ENERGIA 0
Pluspetrol anunció la firma de un acuerdo para transferir...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.