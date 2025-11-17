Villa La Angostura será sede de un congreso sobre Parkinson

Villa La Angostura será sede de un evento científico internacional dedicado a los avances en el estudio y tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Entre el 17 y el 19 de noviembre, el Centro de Congresos y Convenciones Arrayanes recibirá a especialistas de distintos continentes que presentarán investigaciones recientes y tecnologías aplicadas al desarrollo de nuevas terapias.

Participarán referentes de Europa, Estados Unidos, Asia y América Latina, con investigaciones ligadas a biología molecular, diagnóstico temprano y desarrollo de fármacos. Entre los nombres destacados figuran Tiago F. Outeiro, Christian Giesinger, María Grazia Spillantini, Laura Parkkinen, François Ichas, Emilia Gatto, Oscar Gershanik y Claudio Fernández Outón, investigadores clave en el estudio de las proteínas sinucleínicas y los procesos celulares vinculados al Parkinson.

Las jornadas abarcarán cuatro ejes principales: nuevas estrategias de descubrimiento de fármacos, diagnóstico temprano y biomarcadores, avances en proteínas sinucleínicas y tecnologías innovadoras para comprender y tratar la enfermedad.

El encuentro se enmarca en el 20° aniversario de colaboración entre el Instituto Max Planck de Ciencias Multidisciplinarias y su sede en Argentina, una alianza que impulsó desarrollos científicos de alcance internacional. Con esta edición, Villa La Angostura vuelve a recibir a equipos de investigación que trabajan en terapias de nueva generación y en la comprensión profunda de una patología que sigue siendo un desafío global.